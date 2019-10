Xbox Scarlett | la descrizione ufficiale conferma la retrocompatibilità dei giochi di

Xbox Scarlett sarà retrocompatibile con i giochi di tutte le console Xbox : Si scrive Xbox Scarlett, si legge futuro del gaming. Almeno sul fronte Microsoft, che nel corso delle festività natalizie del 2020 porterà sul mercato la sua interpretazione della next-gen con una console chiamata inevitabilmente a scontrarsi con PlayStation 5 - per cui è da poco stato confermato lo stesso periodo di uscita della rivale. Una console che, considerate le premesse, può e deve far dimenticare all'utenza i primi difficili anni della ...

PS5 ed Xbox Scarlett - gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...

Xbox Scarlett lanciata con una potente videocamera? La risposta di Microsoft : Nella giornata di ieri un rumor piuttosto interessante riguardante PS5 e Xbox Scarlett ha catalizzato l'attenzione di molti addetti ai lavori ma un nuovo commento ufficiale al riguardo potrebbe già aver cambiato le carte in tavola.Un ampio reportage di Gizmodo ci ha messo di fronte a un presunto leaker e insider che avrebbe tra le mani diverse informazioni riguardanti PS5 (presunto nome in codice Prospero) e Xbox Scarlett. In particolare, ...

Xbox Scarlett - ecco quanto potrebbe costare la prossima console di Microsoft : I giocatori stanno aspettando con molta ansia le notizie riguardanti le prossime console di Microsoft e Sony, rispettivamente Xbox Scarlett e PlayStation 5. Attualmente, tutte le indiscrezioni trapelate in questo periodo non sono ufficiali, soprattutto per quanto riguarda la questione del prezzo.quanto potrebbe costare Xbox Scarlett? Stando a quando trapelato in questi mesi, il costo della console di Microsoft potrebbe aggirarsi intorno ai 400 ...

PS5 ed Xbox Scarlett : il CEO di Take-Two afferma che i costi di sviluppo dei titoli non aumenteranno drasticamente : Sia Sony che Microsoft si stanno gradualmente dedicando alla creazione delle loro prossime console. Ma con l'avvicinarsi della nuova ondata di tecnologia, alcuni sembrano non essere troppo preoccupati dell'eventuale aumento del costo di sviluppo.Durante una conferenza tenutasi recentemente, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha affermato che la sua società non si aspetta ulteriori costi di sviluppo per quanto riguarda la creazione di giochi su ...

PS5 e Xbox Scarlett saranno "Always Online"? : Gli sviluppatori di NHL 20 hanno dichiarato che, secondo loro, le prossime console di nuova generazione PS5 e Xbox Scarlett saranno "always online", ovvero saranno perennemente connesse alla rete.Questo, in parole povere, significa semplicemente che per giocare potrebbe rendersi necessaria la connessione ad internet."C'è così tanto nell'aria ora, abbiamo solamente iniziato a pensarci. Abbiamo qualche idea, sai, una delle cose a cui penso ...

Phil Spencer ha giocato questa settimana i primi titoli per Xbox Scarlett : Come probabilmente saprete, poco tempo fa Phil Spencer di Xbox e Pete Parsons di Bungie si sono incontrati per uno streaming dedicato a Destiny 2. Durante questa live, molti giocatori hanno notato che Spencer ha discusso di Xbox Scarlett, la prossima console di Microsoft. Anche se non ha rivelato le specifiche della macchina, ha comunque detto di aver giocato i primi titoli sulla nuova macchina questa settimana.Molti spettatori, incluso Tom ...

Xbox Scarlett avrà dei core dedicati al Ray Tracing - parola di The Coalition : Gears 5 è uscito da pochi giorni e lo studio di sviluppo che lo ha creato, The Coalition, sta usando il suo tempo per parlare del gioco nelle diverse interviste. Tuttavia in un'ultima conversazione fatta da GameSpot a Colin Penty, lo sviluppatore avrebbe accennato ad un interessante dettaglio riguardante la console di prossima generazione, ovvero Xbox Scarlett.Secondo il Technical Art Director di The Coalition, nell'hardware presente su Xbox ...

"La memoria GDDR6 di Xbox Scarlett sarà un grande miglioramento per lo sviluppo" : Microsoft sta facendo grandi progressi con i suoi piani per la prossima generazione di console, insieme a iniziative come Game Pass, xCloud e la loro rinnovata attenzione ai giochi first party. Da quel poco che abbiamo sentito di Xbox Scarlett finora, sembrerebbe proprio una console impressionante.Per quanto riguarda le specifiche che Microsoft ha rivelato finora, l'introduzione di un SSD ha attirato molta attenzione. Ma qualcos'altro che ha ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world third party che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

Xbox Scarlett si focalizzerà sulla CPU : "non solo 4K ma potremo arrivare anche a 120fps" : Durante la Gamescom, il direttore generale di Xbox, Aaron Greenberg, ha affermato che la prossima generazione di console, tra cui Xbox Scarlett, si focalizzerà maggiormente sulle CPU che sulle GPU."Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto con Xbox One e del team che ora sta lavorando a Scarlett" ha dichiarato Greenberg. "In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un enorme passo avanti per quanto riguarda la GPU, ma la prossima generazione di ...

PS5 e Xbox Scarlett : Crytek entusiasta per la presenza dell'SSD : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno sul mercato il prossimo anno, dando vita a una nuova generazione videoludica. Al momento sappiamo ancora poco dell'hardware delle due console, ma in compenso la conferma della presenza degli SSD ha fatto la gioia di tantissimi giocatori. E a quanto pare anche degli sviluppatori.Come spiegato da Crytek in un'intervista con WCCFtech, la presenza degli SSD non significa solo tempi di caricamento più veloci, ma anche ...

Take-Two punta su una grafica indistinguibile dalla realtà su PS5 e Xbox Scarlett : Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha condiviso la sua eccitazione per la prossima generazione di console in arrivo, suggerendo quale sia l'obiettivo in termini di fedeltà visiva a cui punta l'etichetta su PS5 e Project Scarlett."Abbiamo una nuova generazione di console in arrivo, e questo ci consentirà di fare alcune cose che non siamo stati in grado di fare prima, ed è eccitante", ha detto Zelnick, alludendo alla potenza aggiuntiva ...