Samsung ha in mente un Note economico col nome Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Fold perde il logo - letteralmente - e rivela una cura nei dettagli forse non all’altezza : Un esemplare di Samsung Galaxy Fold ha già iniziato a perdere pezzi del logo dopo solo qualche settimana: si tratterà di un caso isolato e sfortunato o è sintomo di scarsa cura nei dettagli? L'articolo Samsung Galaxy Fold perde il logo, letteralmente, e rivela una cura nei dettagli forse non all’altezza proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro : la nostra anteprima : Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia dopo qualche settimana dalla presentazione: ecco il prezzo di vendita dello smartWatch per il nostro Paese e le versioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro: la nostra anteprima proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro : Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia dopo qualche settimana dalla presentazione: ecco il prezzo di vendita dello smartWatch per il nostro Paese e le versioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold da domani è finalmente in vendita (in Corea) : (Foto: Samsung) L’attesa è finalmente terminata e domani 6 settembre il tormentato Samsung Galaxy Fold debutterà in Corea del Sud. Arriverà anche nel resto del mondo a stretto giro di posta, ma non è chiara la data precisa: vengono citati paesi come Francia, Germania, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti e “altri” e in mezzo a questo insieme non definito dovrebbe esserci anche l’Italia. Si parla del 27 settembre, ma sono ...

Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale - mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte : Samsung Galaxy M30s è come se fosse ufficiale e compare in un primo video, nel frattempo spunta un nuovo smartphone rugged, denominato Samsung Galaxy XCover FieldPro. L'articolo Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale, mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte proviene da TuttoAndroid.

Il brevetto del Samsung Galaxy Fold 2 mostra un concept decisamente differente : Grazie al brevetto rilasciato da Samsung è possibile farsi un'idea su quella che sarà la seconda generazione di Galaxy Fold. L'articolo Il brevetto del Samsung Galaxy Fold 2 mostra un concept decisamente differente proviene da TuttoAndroid.