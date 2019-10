Formula 1 – Concluse le FP1 a Suzuka | Bottas guida la doppietta Mercedes | qualifiche

Fonte : sportfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Le FP1 disi concludono con lafirmata-Hamilton davanti a Vettel e Leclerc: leintanto slittano alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis Nonostante la minaccia incombente del tifone Hagibis, i piloti di1 scendono in pista aper le FP1 del Gp del Giappone. La prima sessione di prove libere si chiude nel segno delleche, complici le novità portate in pista, firmano i due migliori tempi con Valtteri(1:28.731) davanti a Lewis Hamilton (1:28.807). Inseguono le due Ferrari di Vettel e Leclerc che si piazzano davanti alle Red Bull di Verstappen e Albon. A causa del sopraggiungimento del tifone Hagibis (per saperne di più consultate Meteoweb), ledisono state spostate dal sabato alla domenica mattina (FP3 cancellate). Se lenon dovessero essere disputate a causa ...