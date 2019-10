X Factor 13 stasera la seconda puntata dei Bootcamp con le scelte di Malika e Mara

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 10 ottobre 2019) X13,, giovedì 10 ottobre, ladeisu Sky Uno e in streaming su Now TV. E’ il turno diAyane escelgono – Domani su TV8 Settimana dopo settimana si avvicinano sempre di più i Live della tredicesima edizione di X. Dopo ledi Sfera Ebbasta per le Under Donne (le trovi qui) e di Samuel per i Gruppi (le trovi qui), laparte deldi X2019 prevede le esibizioni di Over e Under Uomini, rispettivamente sotto la guida diMaionchi e Makila Ayane. L’appuntamento è quindi peralle 21:15 su Sky Uno e in streaming live su NowTV (dopo disponibile anche on-demand). Domani, venerdì 11 ottobre, laandrà in onda in chiaro su TV8. Ai quattro giudiciAyane,Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sono state assegnate le categorie (le trovi qui) da Alessandro Cattelan, unico ...

Stasera_in_TV : TV8: (00:00) X Factor 2019 - Le audizioni (TalentShow) #StaseraInTV 08/10/2019 #SecondaSerata #TV8 - Stasera_in_TV : TV8: (22:50) X Factor 2019 - Le audizioni (TalentShow) #StaseraInTV 06/10/2019 #SecondaSerata #TV8 - giusy_trimboli : Stasera nel #tg di Video Novara Sara Safe Factor ACI Sport Automobile Club Novara Paolo Pinto Luca Piantanida -