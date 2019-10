Maxi operazione anti-droga | sequestrate 31mila pasticche di Yaba

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Si tratta del più ingente sequestro di questo tipo di stupefacente in Italia. Ladella pazzia, è una potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo Oltredi, ladella pazzia, sono state rinvenute a Roma. Ladei carabinieri di Venezia, impegnati tra Mestre e la Capitale, ha portato all'arresto di un bengalese e al sequestro di un enorme qutativo di stupefacente. Le(dal valore complessivo di oltre 200.000 euro) erano nascoste nel sottofondo di una valigia in un appartmento nel quartiere Quadraro di Roma. Altre 25 pillole sono state trovate invece a Mestre. Come riporta il Gazzettino, si tratta del più ingente sequestro di questo tipo di stupefacente in Italia. Il 40enne trovato in possesso dellaè stato arrestato in flagranza di reato e trasferito al carcere di Regina ...

