La Vita in diretta | l’ospite non si trattiene | “Mi fa schifo” E Lorella Cuccarini

Sandra Milo commossa a La Vita in diretta : “Vivo un amore non…” : La vita in diretta: Sandra Milo si commuove per le parole della figlia e parla del suo nuovo amore Sandra Milo ospite a La vita in diretta ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della figlia Debora Ergas, storica giornalista del programma del pomeriggio di Rai1, e si è commossa arrivando alle lacrime. Sandra, poi, ha anche parlato del suo amore per Alessandro, un uomo molto più giovane di lei, con la quale sta vivendo una bella e intensa ...

La Vita in Diretta - Francesco Monte : frecciatina a Giulia Salemi? : Francesco Monte a La Vita in Diretta tira una frecciata a Giulia Salemi? Nella puntata odierna de La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno ospitato nel loro salotto Francesco Monte. L’argomento di oggi è stato la Vita di coppia e il concorrente di Tale e Quale Show si è espresso a riguardo. Il tarantino ha tirato una frecciata a Giulia Salemi? Francesco Monte ha dichiarato che in amore bisogna saper contenere la rabbia ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero : la novità in diretta. E c’entra Caterina Balivo : Detto Fatto di Bianca Guaccero non è partito al meglio. Nelle scorse settimane il programma del pomeriggio di Rai2, che quest’anno registra ascolti decisamente deludenti, è finito al centro delle polemiche su più fronti. A partire dalla bufera sullo spot di presentazione fino ad arrivare alla nostalgia per Giovanni Ciacci (che ha poi attaccato duramente la trasmissione), il malcontento generale per la scelta di Guillermo Mariotto e le critiche ...

La Vita in diretta - Lorella Cuccarini a brutto muso contro l'ospite : "Le fa schifo? In questo posto..." : Lorella Cuccarini ha difeso La vita in diretta dopo l'osservazione di un'ospite nella puntata di lunedì 7 ottobre. Durante la trasmissione di Rai Uno si è parlato della morte dei due agenti uccisi a Trieste e la scomparsa della giovane Fabiana Luzzi, uccisa a 16 anni dal fidanzato. Ma come si sa, i

Milena Vukotic - La Vita in diretta : “Ballando? Pensavano fossi matta!” : Ballando con le stelle, Milena Vukotic a La vita in diretta: “Pensavano tutti che fossi matta” E’ stata Milena Vukotic l’ospite intervistata da Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 7 ottobre. Ospitata appunto dal giornalista, la nota attrice di Un medico in famiglia nonché concorrente di Ballando con le stelle 2019 ha dichiarato: L’esperienza a Ballando è stata molto importante per me, ...

Cuccarini La Vita in Diretta : botta e risposta con l’ospite - i toni si accendono : La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini difende le scelte del programma: botta e risposta con l’ospite in studio Lorella Cuccarini difende la sua La Vita in Diretta dopo una piccola osservazione da parte di un’ospite durante la puntata di lunedì 7 ottobre. Forse abbiamo visto pochissime volte la Cuccarini particolarmente infastidita da un atteggiamento o […] L'articolo Cuccarini La Vita in Diretta: botta e risposta con ...

Rita Dalla Chiesa dispiaciuta a La Vita in diretta : “Non giudico” : La vita in diretta, Rita Dalla Chiesa parla dei poliziotti uccisi a Trieste: “Mi astengo dal giudicare. Non c’ero” Stanno facendo molto discutere le polemiche sollevate dopo la barbara uccisione dei due agenti a Trieste per mano di un uomo dominicano che era stato arrestato, relative a difetti (o presunti tali) delle fondine che contenevano le pistole che l’assassino ha sfilato proprio ai due poliziotti in questura. E a ...

Lorella Cuccarini a La Vita in diretta : “Non siamo impazziti” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini lancia un servizio e precisa: “Non siamo impazziti…” Si è aperta con uno spazio molto delicato la puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 7 ottobre 2019: i padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno infatti dedicato un’ampia pagina ai due poliziotti uccisi qualche giorno fa a Trieste mentre erano in servizio, parlandone con gli ospiti in studio, intervenuti ...

Il voto a 16 anni : dai ragazzi intervistati a 'La Vita in diretta' emerge contrarietà : Nella trasmissione TV "La vita in diretta", condotta da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano su Rai Uno, sono stati interpellati i diretti interessati della proposta del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per abbassare l'età necessaria per il diritto di voto, già lanciata nel 2017 da Beppe Grillo e ripresa anche da Matteo Salvini, segretario della Lega. La proposta è stata pubblicata in un post su Facebook, riscuotendo commenti favorevoli e ...

La Vita in diretta - Katia Ricciarelli emozionata : "Dopo tanti anni Pippo Baudo mi ha fatto un regalo" : Katia Ricciarelli è stata ospite nel salotto de La vita In diretta, dove ha svelato di aver finalmente riallacciato i rapporti con l'ex marito Pippo Baudo, dopo anni che non si parlavano. La cantante, che quest'anno festeggia 50 anni di carriera, ha raccontato nello studio di Rai1 del bel pensiero c

La Vita in diretta : Alberto Matano svela una grande preoccupazione : Alberto Matano fa una confessione su La vita in diretta: “Mia mamma si è preoccupata” Ha rotto il silenzio con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di TeleSette Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta con Lorella Cuccarini il quale, raccontandosi, ha svelato che sua mamma si è molto preoccupata quando ha saputo che avrebbe dovuto lasciare il TG1 per presentare la nuova edizione del rotocalco ...

Loretta Goggi a La Vita in diretta : “Sono in una fase particolare” : La vita in diretta, Loretta Goggi ospite di Matano-Cuccarini: “La mia vita è in una fase particolare” E’ stata ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, Loretta Goggi. Attualmente impegnata su Rai1 ogni venerdì sera nella giuria di Tale e Quale Show, l’artista ai microfoni del rotocalco pomeridiano della prima rete ha parlato del nuovo film ...

Paola Perego a La Vita in diretta : “Sempre in ansia per mio nipote” : La vita in diretta, Paola Perego intervistata da Lorella Cuccarini: “Sono una nonna ansiosa” Si è raccontata nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, Paola Perego. Intervistata da Lorella Cuccarini, ai microfoni del rotocalco quotidiano del pomeriggio di Rai1 la Perego ha parlato molto della gioia di essere nonna (ricordiamo che la figlia Giulia le ha dato un nipotino alcuni mesi fa), in occasione della ...

Lorella Cuccarini ha un problema di salute a La Vita in diretta : La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha problemi a parlare: “Oggi sussurrerò…” Non si è mostrata in grande forma fisica Lorella Cuccarini all’inizio della puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019. Iniziata, come da tradizione, attorno alle 16.00, con l’anteprima che sostituisce momentaneamente Il paradiso delle signore (la cui nuova stagione ripartirà fra un paio di settimane), La vita in ...