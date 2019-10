Hernan Crespo a 360° | da De Rossi ad un retroscena sul San Paolo

Boca Juniors - vittoria contro il Banfield di Hernan Crespo : De Rossi in campo 90' [FOTO] : vittoria importante per il Boca Juniors di Daniele Rossi nella quarta giornata del campionato argentino. La squadra di Gustavo Alfaro ha espugnato il campo del Banfield di Hernan Crespo grazie al gol segnato da Soldano dopo pochi secondi. Poi il Boca, con De Rossi in campo per novanta minuti e rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Agustin Almendra, ha giocato una partita di sofferenza, con sole tre conclusioni in porta contro ...