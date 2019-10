Volpi del Parlamento

Copasir - il leghista Raffaele Volpi candidato unico del centrodestra per la presidenza : È servita una riunione a Palazzo Madama tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, ma alla fine il centrodestra ha trovato l’accordo: il leghista Raffaele Volpi è il candidato unico di Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia per la presidenza del Copasir, lasciata vacante da Lorenzo Guerini, nel frattempo diventato ministro della Difesa. Domani, mercoledì, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – ...

Luca Marinelli testo integrale del discorso dopo la vittoria della Coppa Volpi a Venezia 76 : Luca Marinelli lancia un messaggio sottinteso alle politiche di accoglienza dell'ex ministro Salvini? Luca Marinelli è uno dei simboli italiani di questa Venezia 76 con la vittoria della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile nel film Martin Eden di Pietro Marcello. Un riconoscimento che mancava ...

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Mostra del Cinema di Venezia - la dedica di Marinelli con la Coppa Volpi in mano : “A chi salva vite in mare” : “Dedico questo premio a chi salva vite in mare“. Con la Coppa Volpi in mano, dopo essere stato nominato miglior attore della Mostra del Cinema di Venezia, Luca Marinelli dal palco ha omaggiato chi si impegna ad aiutare i migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo. “Grazie perché evitate a noi di fare pessime figure con l’umanità e con il prossimo” ha detto, sommerso dagli applausi in platea. Poi, finita la ...

Venezia - ?Joker? vince il Leone d'Oro - a Polanski il Gran premio della giuria. Coppa Volpi a Luca Marinelli - TUTTI I PREMI : vince il Leone d'Oro la risata amara di JOKER di Todd Philips, film d'autore da box office, e mette d'accordo TUTTI in questa 76/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte...

