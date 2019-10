Milan | lo staff tecnico di Pioli | conferme per Turci e Bonera

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 9 ottobre 2019). Da oggi Stefano, che ha firmato un contratto biennale, è il nuovo allenatore del, che succede dopo solo sette giornate di campionato a Marco Giampaolo. Nella giornata in cui si è tenuta la conferenza di presentazione, il club con sede in via Aldo Rossi ha ufficializzato anche la composizione … L'articolo, lodiper

DiMarzio : #Milan | #Giampaolo e lo staff lasciano Milanello, ma Turci resta: le ultime - DiMarzio : #Milan, lo staff di #Pioli - tohadidas : RT @MilanEye: Stefano Pioli's coaching staff at Milan: Giacomo Murelli as assistant coach Roberto Peresutti and Matteo Osti as trainers… -