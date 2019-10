Francesco Renga riparte con “L’altra metà Tour”

Fonte : domanipress

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Al via venerdì 11 e sabato 12 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milanodi, un tour di oltre 50 date in poco più di due mesi, che vedràprotagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti” e i suoi più grandi successi di repertorio. Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso),durante il tour sorprenderà il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova e molto ricca, in cui troveranno spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti. «Il fascino e la bellezza del ...

OltreleColonne : Francesco Renga, al via dal Teatro degli Arcimboldi di Milano 'L'altra metà Tour' - wordsandmore1 : L'altra metà (tour) di Francesca Renga, doppia data al Teatro Verdi di Firenze, martedì 15 e mercoledì 16 ottobre 2… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - La Voce Del Silenzio -