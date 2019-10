Così i tweet di Trump agitano i mercati Uno studio di Goldman Sachs

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Milano. Alla vigilia dei negoziati tra Stati Uniti e Cina (la prima riunione è prevista domani a Washington) Piazza Affari e le Borse europee sono in lieve ripresa (il Ftse Mib guadagna lo 0,4 per cento a metà mattina) dopo il tonfo di ieri, ma mostrano di non credere troppo in un'evoluzione positiv

FyromRyuuzouji : @betweenyourarms beh di solito non mi sbilancio oltre i 420 following quindi non è così tanto pesante, apro il prof… - ilfoglio_it : I tweet di Trump influenzano i movimenti dei futures. E alla vigilia della ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e… - finanza_online : Un tweet del general manager di @HoustonRockets che esprime sostegno alle proteste di #HongKong scatena la reazione… -