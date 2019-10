NBA – Follia di Marcus Morris in preseason | tira il pallone in faccia a Justin Anderson

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019)didurante Knicks-Wizards di: il cestista di New York colpisce due volte incon la palla Ladiinizia decisamente col piede sbagliato. Il cestista di New York si è fatto espellere nel corso della sfida fra Knicks e Wizards, perdendo letteralmente la testa., marcato sul perimetro da, ha deciso di colpirlo due volte, volontariamente, con ilsul volto: se la prima volta è stata ‘mascherata’ da un movimento, per il qualesi è rivolto verso gli arbitri con lo sguardo attonito, non ricevendo risposta, la seconda è stata una pallonata plateale in viso. Questa volta gli arbitri hanno visto il gesto cacciando il giocatore dal parquet. Sois 100% gonna get tossed for this but THIS MAN WAS NOT KIDDING ABOUT BRINGING 90S KNICKS BALL BACK ...

cicciopuz : RT @rprat75: Follia dei Raptors. Rinnovo annuale a 31 (!!) milioni di Lowry... - DelbonoRoberto : RT @rprat75: Follia dei Raptors. Rinnovo annuale a 31 (!!) milioni di Lowry... - LeoGile94 : RT @rprat75: Follia dei Raptors. Rinnovo annuale a 31 (!!) milioni di Lowry... -