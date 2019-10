Morgan dopo lo sfratto a Striscia la notizia | “Così è sbagliato”

“Investito da un’auto”. Morgan - nuovo dramma dopo la perdita della casa. Le sue condizioni : Morgan torna a parlare con i giornalisti dopo la presentazione del Premio Tenco, al Germi, il locale milanese di Manuel Agnelli: “La mia situazione è una conseguenza di persone o organismi che mi sono nemici. È un fatto di libertà: non va molto di moda in Italia, in questo rigore, l’uomo libero che dice che quel che pensa, l’uomo fantasioso. Ho comprato un monopattino – continua Morgan, senza un vero “perché” – il giorno dopo l’hanno vietato e ...

Morgan dopo lo sfratto vivo in uno sgabuzzino in mezzo agli insetti : Il cantante Morgan parla dopo lo sfratto e durante un’intervista ai “Lunatici”, la trasmissione radiofonica di RaiRadio2 spiega la sua attuale situazione non nascondendo il suo malessere. «Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma quello che mi è successo equivale a uno stup….o. È identico», afferma ai microfoni ricordando quanto accaduto qualche mese fa. Il cantante spiega che le questioni legate alla casa ...

Morgan torna a parlare dopo lo sfratto : 'Ora sono in uno sgabuzzino a China town a Milano' : Morgan è tornato a parlare dopo il doloroso sfratto che ha dovuto affrontare a giugno scorso. Il cantante ha rilasciato un'intervista nel corso del programma Lunatici, su Radio Due. Ha parlato del dolore che ha provato e che ha vissuto come una vera e propria violenza. Adesso vive a China town tra gli insetti, come ha raccontato. Morgan dopo lo sfratto vive in un tugurio a China town Il malessere dell'ex leader dei Bluvertigo traspare dalle ...

Morgan - "rivoluzione online"/ Un inedito al giorno : dopo sfratto ritorna sulla scena : Morgan lancia la "rivoluzione online": un inedito al giorno da domani. dopo lo sfratto il ritorno sulla scena di Marco Castoldi.

Sto facendo tutto il possibile! Simona Ventura aiuta Morgan dopo lo sfratto : La conduttrice Rai fa sapere che è intenta ad aiutare il giudice di "The Voice of Italy", in questo suo momento difficile. Il tanto discusso sfratto di Morgan sarebbe dovuto avvenire lo scorso venerdì 14 giugno ed è invece stato rinviato al 25 giugno, per via di un malore accusato dal cantante.-- Marco Castoldi, in arte Morgan, ha ad oggi sostenuto di essersi indebitato a causa di un commercialista truffaldino, che avrebbe gestito ...

Morgan dopo lo sfratto attacca tutti : Morgan ha dovuto lasciare la sua casa di Monza, pignorata e messa all’asta. Lo sfratto è avvenuto intorno alle 9:30, di fronte a una piccola folla di giornalisti, fotografi, fan e curiosi. Il cantante, che ha lasciato la casa di sua spontanea volontà, non ha risparmiato attacchi ad Asia Argento “E’ cattiva”) e a colleghi come Vasco, Jovanotti e Ligabue. Il cantante se l’è presa con chi non avrebbe voluto aiutarlo perché troppo egoista e ...

Ho pochi giorni per trovare 200mila euro! Morgan disperato dopo lo sfratto : Il cantautore, dopo il rinvio del pignoramento della sua abitazione, cerca di salvare il salvabile puntando a riacquistare la sua casa con l’aiuto economico di amici e colleghi. A pochi giorni di distanza dal mancato sfratto dalla sua abitazione milanese, Morgan torna a parlare della vicenda lanciando un nuovo appello. dopo il rinvio ottenuto dall’ufficiale giudiziario a causa di un malore del cantautore, ecco aggiungersi un nuovo ...