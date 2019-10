Il Re di Svezia toglie il titolo di “Altezza reale” a 5 nipoti Stessa sorte per il

Fonte : dilei

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il Re Carlo Gustavo diha deciso dire a cinqueildi “Altezza Reale”, una mossa suggerita dalla necessità di alleggerire le spese a favore della Monarchia che sono a carico dei contribuenti. Esclusi dalnobiliare sono Leonore, Nicolas e Adrienne, i tre figli della Principessa Madeleine, terzogenita del Sovrano, e Alessandro e Gabriele, i figli del Principe Carl Philip. I bambini manterranno i titoli di Duca e Duchessa, Principe e Principessa ma non avranno obblighi reale. Di conseguenza, non percepiranno i soldi annuali che spetterebbe per il mantenimento dei loro ruoli ufficiali. Come ha spiegato l’esperto reale Roger Lundgren alla BBC: “Il Parlamento ha annunciato alcuni anni fa che avrebbe modificato alcuni principi riguardanti la monarchia. Tra questi, c’era anche la dimensione della famiglia reale”. Quest’ultima ...

