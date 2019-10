Biglietti in prevendita per i concerti dei Negrita per celebrare Reset

A Ligabue un riconoscimento dall’Emilia-Romagna al Premio Pierangelo Bertoli : Biglietti in prevendita per la serata a Modena : A Luciano Ligabue la Regione Emilia-Romagna attribuisce un importante riconoscimento in occasione del Premio Pierangelo Bertoli 2019. Già vincitore del Premio Pierangelo Bertoli per quest'anno, Ligabue verrà premiato anche dalla Regione Emilia-Romagna, la sua regione di appartenenza, riconosciuto come uno degli esponenti che ne porta in alto il nome e ne sposa i valori. Il Premio - che si aggiunge a quello già attribuito all'artista - ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco De Gregori nel 2020 : Dopo la conclusione dei live 2019, sono ufficiali i concerti di Francesco De Gregori nel 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, compresi quelli che terrà in giro per l'Europa. La consegna dei Biglietti avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta ...

Giovanni Allevi annuncia il nuovo album e il tour nei teatri : info e Biglietti in prevendita : Giovanni Allevi annuncia il nuovo album, insieme al tour con il quale presenterà la musica della sua prossima prova sulla lunga distanza che rilascerà il 15 novembre prossimo. Il titolo scelto è Hope, speranza, anche se per il momento non si conoscono i contenuti del nuovo album che il pianista, filosofo e direttore d'orchestra vorrà consegnare al mercato discografico a cominciare dalle prossime settimane. Oltre alla sua presenza con il ...

Annunciato un concerto di Gianna Nannini a Firenze - Biglietti in prevendita per la data allo Stadio Franchi : Dopo l'annuncio per l'arrivo del nuovo album, arriva il concerto di Gianna Nannini a Firenze. L'artista senese sarà allo Stadio Artemio Franchi nella data del 30 maggio, con biglietti che saranno presto in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Per i tagliandi di ingresso è prevista la prelazione esclusiva dedicata ai membri del fan club che avrà inizio alle 11 dell'11 ottobre, mentre per quella generale occorre attendere le ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Paolo Conte a Padova : Saranno presto in prevendita i Biglietti per il concerto di Paolo Conte a Padova. Il cantautore astigiano raggiungerà il Teatro Geox di Padova nel mese di marzo, nel giorno 21, con tagliandi che saranno messi a disposizione a cominciare dal 7 ottobre alle ore 10. La consegna avverrà secondo le modalità abituali con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Maluma a Milano nel 2020 : Il concerto di Maluma a Milano nel 2020 è finalmente ufficiale. L'artista di 11:11 è pronto ad approdare al Mediolanum Forum di Assago per un live che terrà nel 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 10 del 4 ottobre, con la consegna secondo le modalità abituali. Sarà infatti garantita la consegna tramite corriere espresso, quella con ritiro sul luogo dell'evento e ...

L’atteso ritorno di Eric Clapton in Italia nel 2020 : Biglietti in prevendita per i concerti di Milano e Bologna : Sono due le tappe del tour Italiano di Eric Clapton. Il musicista tornerà in Italia nel 2020 per due appuntamenti in programma rispettivamente a Milano e a Bologna. Il 6 giugno 2020 il concerto si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 sarà la volta dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La notizia giunge oggi per la felicità dei fan nostrani di Eric Clapton che torna in concerto in Italia dopo anni di ...

Il ritorno dei Nada Surf in Italia nel 2020 - un unico concerto a Milano : Biglietti in prevendita : L'ultimo album della band risale al 2016, You Know Who You Are, e nello stesso anno sono passati dal nostro Paese con due show: a quattro anni di distanza, il ritorno dei Nada Surf in Italia sarà uno degli appuntamenti da segnare in agenda per gli amanti della band americana che col suo alternative rock ha conquistato l'Europa. La band di Always Love, Popular, Inside of Love ed altre meravigliose ballate sognanti, malinconiche ed ...

Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago nel 2020 - Biglietti in prevendita : I Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago (Milano) per un unico concerto-evento in programma il prossimo 29 febbraio 2020. Nel 2020, il mese di febbraio conterà infatti su 29 giorni e i Pinguini Tattici Nucleari approfittano della particolarità della data per ricordare cosa stessero facendo 4 anni fa, ovvero lo scorso 29 febbraio. "È una data particolare, che ricorre una volta ogni quattro anni. Lo scorso 29/02, nel 2016, tutti ...

Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano a luglio 2020 per I-Days : prezzi Biglietti in prevendita : La sua prima volta nel nostro Paese c'è stata nel febbraio 2018, poi un concerto quest'estate, nell'anno della consacrazione in classifica e un altro annunciato per i prossimi I-Days: il Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano andrà in scena il 17 luglio 2020 sul palco del Milano Innovation District - Area Expo del capoluogo lombardo. Reduce da un clamoroso debutto col primo album in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha ...

A luglio 2020 il primo concerto di Celine Dion in Italia dopo 10 anni : Biglietti in prevendita : Sarà il Lucca Summer Festival 2020 ad ospitare l'unico concerto di Celine Dion in Italia nell'ambito del Courage World Tour, sabato 25 luglio. La diva canadese da oltre 250 milioni di dischi venduti in carriera porterà la sua eleganza e le sue canzoni tra le Mura di Lucca per una serata-evento che per ora è l'unica prevista nel nostro Paese. La data di Lucca è tra le nuove che si sono aggiunte al calendario del Courage World ...

Concerti di Alex Britti e Max Gazzè a Roma - info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Alex Britti e Max Gazzè a Roma, per una replica del progetto estivo con il quale hanno reso omaggio al blues nello spettacolo ribattezzato In Missione Per Conto Di Dio. I Concerti saranno due e si terranno ancora all'Auditorium Parco Della Musica di Roma. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, compresi i punti vendita abituali. La consegna avverrà secondo le ...

Halsey a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per il concerto al Mediolanum Forum : Halsey a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma al Mediolanum Forum di Assago il 13 febbraio. La notizia è di oggi: Halsey, dopo ave posizionato due singoli alla numero 1 della classifica radio USA per due settimane consecutive (è a prima artista nella storia della musica internazionale a vantare un stile traguardo), annuncia le date del tour mondiale che farà tappa anche in Europa. L'Italia l'accoglierà per ...

Un film dei Depeche Mode nei cinema italiani a novembre : info e Biglietti in prevendita : Il film dei Depeche Mode sta per arrivare nei cinema. Il tour che il gruppo ha portato in giro per il mondo sarà proiettato sul grande schermo a cominciare dal mese di novembre, nelle date del 21 e del 22. Il film sarà distribuito da Nexo Digital, con biglietti in prevendita che saranno messi a disposizione sulle piattaforme abilitate, oltre a essere disponibili al botteghino nei giorni di proiezione del film. La regia del film concerto ...