Windows 10 versione 1909 in arrivo | ecco le novità principali

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Come ogni anno, a ottobre Microsoft diffonde un pacchetto di aggiornamenti per10. A questo giro non sono previsti grandi sconvolgimenti, ma aggiornamenti minori relativi alle notifiche, alla schermata di blocco, all’ambiente desktop, al calendario e altro. Con ladi10 sarà più facile accedere alle impostazioni di notifica grazie a un nuovo link “Gestisci notifiche” nel Centro operativo, che porterà l’utente direttamente alla pagina delle Impostazioni di notifica generali. Come spiega il sito NeoWin, per modificare le impostazioni di un’app specifica si potrà usare il nuovo pulsante presente in ciascuna notifica, su cui fare clic per accedere direttamente alle impostazioni dell’app. Foto: Depositphotos Una volta visualizzata la pagina delle notifiche nell’app Impostazioni, si vedrà una nuova impostazione generale ...

