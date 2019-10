Rita Dalla Chiesa dispiaciuta a La vita in diretta | “Non giudico”

Chef Rubio contro tutti : attacca Rita Dalla Chiesa e Massimo Giletti : «Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere stronzate. La perla? Quel fenomeno del pomata La7tv che mi usa per aprire la puntata fingendo di chiamarmi». Il post su Twitter è di Rubio. Lo Chef si riferisce a Rita Dalla Chiesa e a un suo commento arrivato sempre via social sulle esternazioni dopo la sparatoria nella ...

Rita Dalla Chiesa vs Lilli Gruber/ Battuta su pancia Salvini 'Se fosse a una donna?' : Rita Dalla Chiesa contro Lilli Gruber per la Battuta sulla pancia dell'ex ministro Salvini: 'E se l'avesse rivolta un uomo ad una politica donna?'.

Laura di Centovetrine (Elisabetta Coraini) è spaRita Dalla tv : com’è oggi : Centovetrine non va più in onda da tempo. La soap targata Mediaset che per anni ha appassionato milioni di italiani, ha chiuso i battenti a luglio 2015, quando è andata in onda l’ultima puntata. Impossibile però aver dimenticato una delle protagoniste assolute, sempre presente dall’inizio della soap: Laura Beccaria, interpretata da Elisabetta Coraini, ‘Laura’ è stata infatti tra i personaggi più longevi: ha girato più di 3mila puntate e, non a ...

Regione Abruzzo - rinviata la seduta sul referendum sul maggioRitario voluta dalla Lega. Bagarre con M5s e Pd : arrivano i carabinieri : Dovevano approvare la richiesta di referendum popolare a favore del sistema elettorale maggioritario voluta dai vertici nazionali della Lega. Ma la vicepresidente della commissione ha rinviato la seduta. Il motivo? La mancanza del numero legale dei consiglieri, che sono dentro l’edificio del consiglio regionale ma ancora nei corridoi. È Bagarre in Abruzzo tra i consiglieri della Lega e quelli del Movimento 5 stelle. Il 25 settembre scorso ...

Palermo - Rita Dalla Chiesa a Orlando : "Va multato chi espone gadget che richiamano la mafia" : La giornalista figlia del prefetto ucciso da Cosa nostra segnala magliette e calamite col volto del "Padrino". Replica il sindaco: "Il divieto è allo studio, ma c'è già il codice penale"

Rita Dalla Chiesa : "Basta con vendita simboli di mafia" : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Botta e risposta via social tra Rita Dalla Chiesa e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Al centro della vicenda ci sono gli oggetti in vendita a Palermo che ricordano la mafia, come le magliette o alcuni oggetti che si trovano nei luoghi turistici. "Ieri l’inchino d

“Momento duro”. Veronica Ciardi lo confessa : ecco perché l’ex gieffina è spaRita Dalla tv : Da poco Veronica Ciardi è diventata mamma. Il bimbo, avuto dal giocatore della juventus Federico Bernardeschi, con il quale aveva rotto nel 2017 dopo una serie di alti e bassi, ha cambiato la vita dell’ex gieffina. 34 anni, romana, ormai lontana dai riflettori. È stata proprio l’ex gieffina ad aver parlato della sua nuova vita tramite storie di Instagram mentre: “La Tv per me ha rappresentato un pezzo della mia vita, un piccolo pezzo se messo a ...

Rita Dalla Chiesa apre il suo cuore e si toglie i sassolini : "Non ho mai chiesto nulla a nessuno" : Rita Dalla Chiesa rilascia una lunga intervista al Nuovo Tv. Su Facebook dichiara: "Ci sono volte che tu rilasci un’intervista, e ti ritrovi poi con titoli che lasciano intuire cose che non ti sei mai sognata di dire. Qui e’ tutto vero. Vero che sia stata 'adottata' da una Rai che mi stima e mi vuol

“Che errore…”. Il più grande dolore di Rita Dalla Chiesa : “Sono stata malissimo” : Confessioni a 360 gradi al settimanale ‘NuovoTv’ da parte della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Impossibile non soffermarsi sull’ex amore della sua vita, il compianto Fabrizio Frizzi. La donna ha parlato così del conduttore deceduto nel marzo 2018: “Era l’amico della notte. Mi chiamava molto tardi e mi invitava a mangiare i cornetti, che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi : Era il mio amico della notte : In una nuova intervista concessa a Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha rivelato alcune indiscrezioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera. In particolare, la Dalla Chiesa ha parlato a ruota libera dell'addio a Forum, il nuovo ingaggio a Italia sì e l'amore vissuto con il compianto Fabrizio Frizzi. Particolarmente forti sono le dichiarazioni che la Dalla Chiesa ha rilasciato sul ...