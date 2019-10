IVA in agricoltura | modifica retroattiva per alcune percentuali di compensazione

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La cornice normativa Con il decreto del 27 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 1° settembre 2019 è stata disposta l’elevazione dal 2% al 6% dellediche i produttori agricoli applicano sulle cessioni di taluni prodotti legnosi. Nello specifico, la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 662, della L. 30.12.2018, n. 145. Più in particolare il decreto ha determinato nella misura del 6% (e non più del 2%) l’aliquota da applicare a titolo di percentuale diper le cessioni dei seguenti prodotti agricoli indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633: prodotti di cui al n. 43), cioè “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura” (v.d.44.01); prodotti di cui al n. 45), cioè “legno semplicemente squadrato, escluso il legno ...

