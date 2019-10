Zingaretti affianca Speranza nella battaglia contro il superticket

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Quellailè laprincipale alla Sanità di Roberto, unico rappresentante di Liberi e Uguali fra i ministri del Conte bis. Una campagna che rilancia in un’intervista alla Repubblica in cui assicura che si batterà perché l’abolizione delavvenga prima possibile. Una posizione che trova concorde Nicola, che su Facebook si schiera al fianco di. C’è però, come per molte delle richieste che vengono avanzate nelle ultime settimane da diversi ministri, in vista della manovra, un problema di risorse. L’obiettivo del governo, spiega, è superare progressivamente il“che aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori”. Il suo superamento “costa 550 milioni, ma visto che 60 sono ...