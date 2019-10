Squadra imballata e arbitraggio discutibile | la Roma impatta 1-1 con il Cagliari

Fonte : romadailynews

(Di domenica 6 ottobre 2019)– Settima giornata di campionato all’Olimpico, dove lariceve ildegli ex Olsen e Nainggolan. Serviva una vittoria per andare al meglio alla sosta, ma al termine dei 100 minuti il tabellone recita 1-1, un risultato deludente per i giallorossi in cerca dei punti necessari per rimanere nella zona alta della classifica.moltoda parte di Massa, che sbaglia a fischiare in diverse occasioni e annulla ‘a scatola chiusa’ il goal del 2-1 di Kalinic.: un primo tempo molto tattico Entrambe le squadre si dimostrano attendiste nel primo quarto d’ora, con una fase di studio in cui nessuno si scopre né cerca la giocata vincente. Al 10′ al termine di un’azione scaturita da calcio d’angolo Diawara ci prova da fuori, con Olsen che si fa trovare pronto, mentre pochi minuti più tardi su un ...

