Ilaria D’Alessio | chi è la sensuale figlia di Gigi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Ludovica Marcheseha una27enne di nomeche adora al pari dei suoi follower di Instagram che la ricoprono di infinite lusinghe per via delle sue curve generose Hanno cognomi famosi e volti meno noti: si tratta dei figli della star che, nella maggior parte dei casi, tentano di seguire le orme del loro celebre genitore o si differenziano per altre doti più o meno nascoste. Così, nelle ultime ore, è venuto alla ribalta il nome delladi, diventata popolare non per le sue doti canore ma per il suo fisico mozzafiato. Mora,, con le curve giuste al punto giusto.ha 27 anni ed è nata dal matrimonio del cantante napoletano 52enne con la sua prima moglie, la napoletana Carmela Barbato, sposata nel 1986 e dalla quale ha divorziato per amore di Anna Tatangelo. A conti fatti,ha ...

entenkwkm : ?Popular No.6 Topics in Italy!?Non rimane in silenzio davanti alle accuse troppo violente di un hater e Ilaria D'Alessio, figlia del cantant - zazoomnews : Gigi D’Alessio insultato su Instagram la figlia Ilaria lo difende - #D’Alessio #insultato #Instagram - zazoomnews : Gigi D’Alessio insultato su Instagram la figlia Ilaria lo difende - #D’Alessio #insultato #Instagram… -