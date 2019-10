Noto pugile alla guida della sua auto completamente ubriaco | investe una donna incinta e

Fonte : baritalianews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Uncubano Marcos Forestal ha compiuto un gesto deplorevole. L’uomo,, con la suaha iniziato a girare ad altissima velocità per tutta la città. Ila un certo punto ha perso il controllo dell’e si è schiantato contro un furgoncino Chrysler con a bordo una giovane, Krystil Kincaid di 29 anni già madre di tre bambini. L’delha invaso la corsia nella quale stava circolando lacon il suo mezzo. Lo scontro è stato inevitabile. Laè morta sul colpo e ilè subito sceso dall’ma invece di soccorrere laha iniziato una diretta Facebook per raccontare l’accaduto. Il tremendo incidente si è verificato a Hemet in California. Laproprio in quel terribile momento era al telefono con suo marito che l’attendeva a casa. Il marito di Krystil ha racconto che a un certo ...

