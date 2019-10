Susanna Messaggio | Mia figlia è morta a pochi mesi per un problema al cuore Lei e

Vieni da Me - Susanna Messaggio rivela : “Mia figlia Alice è morta a pochi mesi di vita”. Caterina Balivo si commuove : Susanna Messaggio è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha rivelato il dramma che ha vissuto in segreto, la morte della sua primogenita. “La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio – ha raccontato – . Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata ...

Susanna Messaggio/ "Mike Bongiorno è sempre tra noi" - Caduta libera - : Susanna Messaggio ospite a Caduta libera per ricordare Mike Bongiorno. Fu sua valletta a Superflash, Bis e TeleMike: "E' sempre tra noi".

Susanna Messaggio ricorda Mike Bongiorno : Non sei mai andato via e ci parliamo ancora : Sono passati dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno e, in giorni in cui la tv italiana ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi conduttori simbolo, Susanna Messaggio rivolge un pensiero a colui che è stato suo mentore e maestro.\\ Lei, che ha avuto l’onore di lavorare accanto a Mike Bongiorno in programmi come Superflash, Bis e TeleMike, ha voluto rivolgere un pensiero al conduttore e, in giorni in cui molti si affannano per omaggiarlo ...

Susanna Messaggio al mare commenta il fisico di Luca Laurenti : Su “Instagram” Susanna Messaggio ha pubblicato una foto dove si trova in compagnia di Luca Laurenti al mare. Oggi la Messaggio si occupa di comunicazione è molto legata a Luca Laurenti. Nello scatto Laurenti appare a petto nudo e Susanna sembra apprezzarne il fisico. “Parità di genere scrive la Messaggio – Quando una persona si tiene in forma. Madre natura è anche maschile. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti”. ...

Ciao Darwin - Luca Laurenti al mare con Susanna Messaggio. "Come Madre Natura" - nudità e mancamento : In queste ultime ore, l'esilarante braccio destro di Paolo Bonolis, Luca Laurenti, ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae affianco alla storica amica Susanna Messaggio. L'ex conduttrice di Linea Verde, che attualmente si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a

Susanna Messaggio : Luca Laurenti è padre natura : Uno scatto, Susanna Messaggio accanto a Luca Laurenti al mare a petto nudo e una semplice constatazione “Madre natura è anche maschile. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti“. Facendo riferimento al programma che conduce con Paolo Bonolis Ciao Darwin che ospita ogni puntata una madre natura e ogni tanto anche un padre natura. Laurenti, 56 anni, dimostra che non ha troppo da invidiare ai giovani prestanti che sfilano nel ...