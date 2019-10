Roma | possibile rottura del crociato per Davide Zappacosta | i tempi di recupero sono

Roma - Fonseca : “Avremmo potuto fare 3 o 4 gol. Turnover? Non è possibile far giocare sempre gli stessi” : “Noi abbiamo controllato sempre la partita, ma abbiamo sbagliato nella finalizzazione, nella scelta dell’ultimo passaggio. Potevamo fare molti gol perché abbiamo avuto molte occasioni. Turn over? Non abbiamo altra scelta, è difficile in questo momento utilizzare tutti i giocatori che giovano normalmente. Molti sono stanchi e domenica prossima si gioca ancora”. Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ai ...

Alex Zanardi da record all'IRoman di Cervia : "Questo sposta il mio limite dell'impossibile" : “Ora sono davvero l’Ironman disabile più veloce al mondo!”. Esulta così, sulla sua pagina Facebook, il campione di automobilismo Alex Zanardi che ieri, partecipando all’Ironman di triathlon a Cervia è giunto quinto assoluto, e ha migliorato di una trentina di minuti il record iridato della categoria disabili, già suo, chiudendo in 8 ore 26 minuti e 6 secondi la gara. “Quinto ...

Carlo Calenda : “Impossibile andare con Renzi. Il 9 dicembre lancio il mio movimento a Roma” : Carlo Calenda lancerà il suo movimento il prossimo 9 dicembre a Roma. In un'intervista al 'Messaggero' spiega perché non formerà un partito con Renzi, fresco di rottura con il Pd: "Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamente voleva rottamare".Continua a leggere

Governo - il commissario Ue Oettinger : “Se cambiano i toni da Roma - fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del nuovo esecutivo” : Il commissario europeo al bilancio uscente Günther Oettinger, tedesco e membro del partito di Angela Merkel, saluta con favore l’accordo per un nuovo Governo tra M5s e Pd e lancia un appello alla prossima Commissione che si insedierà a Bruxelles: “Se cambiano i toni da Roma, fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del nuovo esecutivo italiano”. Il politico della Cdu ne ha parlato all’emittente tedesca Swr, ...

Juventus - possibile doppia cessione alla Roma : Rugani e Mandzukic : In attesa del big match contro il Napoli, la Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri: resta però l'esigenza della dirigenza bianconera di piazzare sul mercato alcuni esuberi che avrebbero difficoltà a giocare titolari questa stagione. I nomi più chiacchierati restano Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma mentre per il centrocampista francese la possibilità che resti alla Juventus sono notevoli (lo ...

Emilia Romagna - segretario regionale Pd : “Non escludo dialogo con M5S in vista delle prossime elezioni”. Loro : “Impossibile” : Mentre sono in corso le ultime consultazioni al Quirinale, con l’accordo in vista tra Pd e Movimento 5 Stelle per sostenere un Conte 2, si muovono anche le alleanze a livello locale, in particolare nelle regioni dove si voterà nei prossimi mesi. Così dopo l’apertura dei dem per l’appuntamento in Umbria, ecco il caso dell’Emilia-Romagna, dove probabilmente si voterà a gennaio 2020: “È chiaro che l’eventuale partenza ...

Roma - il possibile ritorno di De Vito porta il gelo in Campidoglio. Lunedì riunione dei consiglieri. Ferrara : “Confido nel buon senso” : gelo sul Campidoglio. E un problema politico di difficile risoluzione. La sentenza della Cassazione che annulla l’ordinanza di arresto nei confronti di Marcello De Vito ha creato subbuglio a Palazzo Senatorio. Il presidente dell’Assemblea capitolina, sospeso dalla prefettura di Roma dopo l’arresto del 20 marzo scorso nell’ambito di un filone d’inchiesta sullo stadio di Tor di Valle, ha ottenuto una sorta di ...

Calciomercato Serie A - le ultime : difensori per Roma e Sassuolo - possibile ritorno di Kalinic in Italia : Calciomercato – Si avvicini sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come ...

La Roma e Icardi - una trattativa complicata ma non impossibile : Roma – Alla Roma piace Icardi, Icardi valuta la proposta della Roma ma continua a guardarsi intorno. Si può riassumere così la trattativa con l’Inter per il centravanti argentino, una trattativa molto complicata, sia per quanto riguarda l’accordo con la società nerazzurra che per quello con il giocatore. Petrachi starebbe lavorando ad un’offerta da circa 40 milioni più Dzeko, valutato 20, e un ingaggio da 7 milioni netti ...

Sportmediaset : Icardi apre alla Roma. Possibile lo scambio con Dzeko : Secondo quanto scrive Sportmediaset, potrebbe concretizzarsi lo scambio Dzeko-Icardi. L’argentino di proprietà dell’Inter avrebbe infatti aperto ad un Possibile trasferimento alla Roma. Uno scenario di mercato che diventa sempre più probabile, scrive Sportmediaset. Da settimane i contatti tra i due club sono continui e con la cessione di Perisic al Bayern i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per l’attaccante ...

Juventus - possibile addio di Rugani : il giocatore potrebbe dire sì alla Roma : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, dopo la sconfitta nell'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Un match che ha messo in evidenza come il lavoro di Sarri nel settore avanzato stia dando già i suoi frutti: lo dimostrano i numerosi tiri effettuati dai bianconeri (più di 25) ma restano alcune lacune nella retroguardia, con il lavoro del tecnico toscano che riguarderà soprattutto la fase ...