Colf e badanti | stretta antievasione del governo Carfagna È contro le nostre

In arrivo la tassa su Colf e badanti. Ma quanto vale il lavoro domestico in Italia? : Presto chi assume colf o badanti potrebbe dover pagare una tassa. E' l'ipotesi che circola nelle ultime che fa riferimento all'iniziativa fiscale inserita nella manovra e anticipata dalla “Nota di aggiornamento” che precede la Legge di bilancio. Ma cosa significa? I datori di lavoro domestico, cioè coloro che assumono colf e badanti (ma anche giardinieri, governanti, babysitter…) per esigenze personali e familiari, ad oggi non sono ...

Stretta su Colf e badanti in nero : nel mirino un miliardo di evasione Irpef : Il rapporto del Mef sull’economia sommersa allegato alla nota di aggiornamento al Def quantifica in 960 milioni il tax gap dei lavoratori domestici. Allo studio una ritenuta che le famiglie applicherebbero in coincidenza con il versamento trimestrale dei contributi previdenziali

Colf e badanti 2020 : tassa anti evasione del governo - come funziona : Colf e badanti 2020: tassa anti evasione del governo, come funziona In vista del varo della prossima Legge di Bilancio, taglio del cuneo fiscale tra le priorità del governo insieme a una serie di norme volte a contrastare l’evasione fiscale: tra queste anche una che riguarda famiglie, Colf e badanti. Colf e badanti: trasformare le famiglie in sostituti d’imposta? Allo studio dei tecnici dell’esecutivo, nel quadro di un irrigidimento ...

Contributi Inps Colf e badanti - pagamento terzo trimestre entro il 10 ottobre : Fino a giovedì prossimo, 10 ottobre del 2019, i datori di lavoro possono mettersi in regola a livello previdenziale pagando i Contributi Inps di colf e badanti relativi al terzo trimestre del corrente anno. Ne dà notizia sul sito proprio l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale nell'elencare tutti i canali che sono attivi per effettuare il versamento....Continua a leggere

Colf e badanti - perché la "stretta" del Fisco fa paura alle famiglie : Si fa strada secondo varie indiscrezioni l'ipotesi (che per ora resta tale) di trasformare i nuclei familiari in sostituti...

Tasse su Colf e badanti - come cambiano e perché spaventano le famiglie : «Sarebbe intollerabile fare cassa a spese delle famiglie», dice Assindatcolf, respingendo l’ipotesi di trasformarle in sostituti d’imposta, dovendo cioè versare le Tasse per conto dei propri dipendenti. Cosa significa e cosa comporterebbe

Tasse su Colf e badanti - scoppia la rivolta delle famiglie : non siamo esattori Tracciabilità requisito per gli sgravi : Preoccupazione per la stretta sull’evasione fiscale per colf e badanti, Assindacolf protesta: «Non si può fare cassa a spese delle famiglie»

Colf e badanti : assunzione - comunicazioni obbligatorie e contributi : Colf e badanti regolarmente assunti hanno diritto a una serie di prestazioni Inps e all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per finanziare le prestazioni citate, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi trimestralmente, secondo importi fissi o legati alla retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente. Vediamo nel dettaglio cosa fare per assumere Colf e badanti e come versare ...

Salario minimo Colf e badanti : aumento costi famiglia - a quanto si arriva : Salario minimo colf e badanti: aumento costi famiglia, a quanto si arriva Il Salario minimo, fissato a 9 euro, è un punto fortemente caldeggiato dal Movimento 5 Stelle. Dopo essere stato tra gli obiettivi prioritari mancati a causa della caduta dell’esecutivo del governo giallo-verde, è entrato a far parte del programma di governo Conte bis sostenuto da M5S-Pd-Leu e da pochi giorni Italia Viva. Al punto 2 del programma infatti si ...

Nuovi controlli a tappeto della Guardia di Finanza : così Colf e badanti sono finite nei guai : Quattro milioni di euro di redditi percepiti non dichiarati e oltre 800mila euro di imposte evase. È quanto accertato dalla...