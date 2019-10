Bambini picchiati a scuola di religione | due imam arrestati in Veneto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Non solo a Padova, ma anche a Treviso. Nel giro di pochi giorni dueoperativi insono finiti agli arresti perché accusati di aver picchiato gli alunni delle scuole islamiche che non riuscivano a imparare a memoria le “sure” del Corano. Il primo caso si è verificato pochi giorni fa nella moschea del popoloso quartiere padovano dell’Arcella, con l’arresto del bengalese Hossain Shahadat, di 23 anni. Adesso è finito ai domiciliari Omar Faruk, 36 anni,della moschea di Pieve di Soligo per accuse analoghe, ma a conclusione di un braccio di ferro tra la Procura della Repubblica di Treviso, che aveva chiesto il provvedimento, e l’ufficio dei gip, che lo aveva respinto. Ci ha pensato il Riesame a prendere la decisione, che ha suscitato il commento dei pubblici ministeri: “È stata fatta giustizia nei confronti di quei”. La decisione è stata notificata ...

