L’intesa Turchia-Ue a rischio naufragio | allarme per incontrollati flussi migratori

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Gli allarmi si moltiplicano: sull'Europa potrebbe abbattersi in tempi brevi una nuova, incontrollata, ondata di. Ma non dalla Libia: l'attenzione degli analisti e' rivolta alla, al Mar Egeo, alla Siria. Ad essere ae' infatti la tenuta dell'accordo tra Ankara e l'Unione europea del 2016 dopo che l'anno prima la Germania si era trovata ad accogliere oltre un milione di profughi. Laha ripetutamente minacciato di far saltare l'intesa riaprendo le frontiere ai profughi e ora si fa concreto ilche gli accordi naufraghino definitivamente. A destare preoccupazione e' il combinato disposto tra la situazione esplosiva nei centri d'accoglienza sulle isole greche e la pressione dei profughi siriani sulla.Solo quest'anno in Grecia sono arrivati 26 mila migranti, quasi cinque volte il numero di quelli giunti in Italia, e nelle ultime ...

ilfogliettone : L'intesa Turchia-Ue a rischio naufragio, allarme per incontrollata ondata flussi migratori -… -