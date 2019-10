Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Vorrei essere De Laurentiis per chiamarli tutti e dirgli ‘non vi pago per andare in giro per l’Europa a fare la figura dei polli’” Esordisce così Italonel suo corsivo sul Corriere dello Sport. Aggiungendo che per fortuna il Napoli è stato graziato su quello scivolone di Allan all’83’ altrimenti staremmo parlando di una sconfitta. Una squadra irriconoscibile rispetto a quella che ha battuto il Liverpool. “Un Napoli spersonalizzato, cincischiante, spesso anche rigido, mai un colpo di fantasia, è riuscito piuttosto nell’impresa di assomigliare a quello battuto dal Cagliari e vittorioso con fatica sul Brescia” In pratica, quasi un miracolo, scrive, visto che modificando i giocatori non è cambiato il prodotto. Il Genk ha dato una lezione di calcio mentre il Napoli, senza Insigne, Mertens e Llorente, “sembrava un’imitazione malriuscita di una squadra che ho visto tante volte ...

napolista : Cucci: Entrare nella testa, Carletto: è lì il problema Sul CorSport: un turnover presuntuoso. Io quelli che fanno… -