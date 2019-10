Aggiornate subito WhatsApp | basta una GIF per mettere a rischio file e messaggi

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Una grave vulnerabilità affligge, una delle app distica più popolari in Italia. Un ricercatore ha infatti scoperto che un malintenzionato può riuscire ad avere accesso ainviando “semplicemente” una GIF malevola: vediamo di che si tratta e come difendersi. Il pericolo deriva da un cosiddetto bug double-free di, scovato da un ricercatore: si tratta di una anomalia legata alla corruzione della memoria che può portare al crash di un’app o peggio (come in questo caso), lasciando la porta aperta a un malintenzionato, che potrebbe essere in grado di ottenere accesso al dispositivo. Per farlo, quest’ultimo necessita soltanto di inviare una particolare GIF, sfruttandola per ingannare gli utenti. La vulnerabilità è infatti legata alla galleria di, utilizzata per generare le anteprime di immagini, video e GIF. In base a ...

TuttoAndroid : Aggiornate subito Google Fit, Duo, Foto, Ricerca e Messaggi, ci sono un mucchio di novità - FNBRNEWSIT : #Fortnite Notizie Aggiornate: *AGGIORNATO!* Il Quartiere Il caos non è ancora finito! Lanciati subito nel Quartiere… - MarianoAmmirati : RT @GiovanniIORIO4: Meteo: OTTOBRE, Subito più FREDDO, poi ci Potrebbe Essere una Grande SORPRESA. Ecco le Proiezioni Aggiornate https://t… -