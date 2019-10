Tennis | sospeso dall’ATP un arbitro che sostiene un giocatore e fa avances a una

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ha dell’incredibile quanto è accaduto nel Challenger dia Firenze. A finire al centro della scena non sono i giocatori in campo ma il giudice di sedia. Come riportato da gazzetta.it, nel corso dei toilet break l’Gianluca Moscarella si è lasciato andare a incoraggiamenti e a frasi di supporto nei confronti di uno dei due contendenti, come fosse il suo coach: “Stai concentrato, ca..o. Due minuti e finisci. Io guardo la palla e tu giochi. Io guardo e tu giochi. Fa caldissimo oggi, allora gioca concentrato per favore. Sono vecchio e sto in campo da due ore. Ti ammazzo, ti ammazzo. Stai concentrato per favore. Sono partite da vincere 6-1 6-1. Hai avuto 45 palle break!“. Moscarella ha poi rivolto la propria attenzione nei confronti di una giovanissima raccattapalle, con commenti decisamente inappropriati: “Sei fantastica, molto sexy. Sei a posto? ...

