Parlando di voto ai sedicenni | qual è l’età minima per votare nel mondo?

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) Foto diAndrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images Non sarà il radicale cambiamento di approccio nei confronti della crisi climatica chiesto da oltre un milione di persone lo scorso venerdì, ma i ragazzi di Fridays for Future hanno ottenuto un primo, ragguardevole, risultato: riportare nel dibattito pubblico il tema dell’allargamento della platea elettorale ai maggiori di sedici anni. A rilanciare la proposta ci ha pensato lunedì l’ex premier Enrico Letta, che in un’intervista a La Repubblica suggerisce al neonato governo di valutare l’abbassamento dell’età di, “un modo per dire a quei giovani che abbiamo fotografato nelle piazze, lodando i loro slogan e il loro entusiasmo: vi prendiamo sul serio” ha spiegato l’attuale direttore dell’Istituto di studi politici di Parigi, “e riconosciamo che esiste un problema di sottorappresentazione delle vostre ...

