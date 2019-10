Nadia Toffa ultimo video a “Le Iene” «La paura si sconfigge con il coraggio»

Nadia Toffa - 100 (ex) Iene sul palco per ricordarla In onda il suo video di addio : Martedì sera, primo ottobre, su Italia 1 sono riprese «Le Iene», la prima puntata dopo la scomparsa di Nadia il 13 agosto

L'ultimo video di Nadia Toffa per Le Iene : un grande sorriso - la malinconia negli occhi e i segni dell'intervento : Un grande abbraccio per una collega speciale. Cento “Iene” commosse per ricordare Nadia Toffa, per dire che se non basta voltare pagina, la nuova stagione del programma di Italia Uno riparte dall’ultimo desiderio e progetto della conduttrice scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro.“Ciao Giorgio, senti mi è venuta un’ idea, hai tempo oggi di passare qui, a casa mia, ...

Le Iene - VIDEO Nadia Toffa : “Voglio lasciare un bel ricordo” : Nadia Toffa, ultimo VIDEO a Le Iene: “Il tumore continua a tornare…” E’ da poco iniziata la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. E la trasmissione è stata aperta con l’ultimo VIDEO di Nadia Toffa che ha voluto registrare il Dicembre scorso nella sua casa milanese per raccontare la sua battaglia contro il cancro che purtroppo l’ha portata via prematuramente poco più di un mese fa. Nel VIDEO, Nadia ...

Nadia Toffa - l'ultimo video inedito alle Iene : «Non è quanto - ma come vivi». Marcuzzi : «Nadia sapeva sin dall'inizio» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Non è quanto, ma come vivi». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene...

