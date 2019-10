Che tempo che fa | Carlo Freccero in trincea per Fabio Fazio | Bene lo share | si può

La burocrazia è un’ossessione e domina il nostro tempo. Altro Che Antropocene : Alcuni studiosi ritengono che la Terra sia entrata in una nuova era, l’Antropocene. Un pianeta dove le modificazioni territoriali, ambientali e climatiche sono controllate dall’uomo. Questa definizione sottolinea la nostra responsabilità nel garantire la sostenibilità ambientale ma, finora, non è inclusa nella Scala Geo-Cronologica per molte buone ragioni. Se l’Antropocene inizia 50 anni fa, nell’ideale geologico un periodo di 50 anni è solo ...

Che tempo che fa - ascolti dimezzati per Fabio Fazio : eppure la sua redazione... : Non c'era più Salvini a impallinarlo dal Viminale, non c'era più la pressione della prima serata domenicale su Rai1 e c'era anche maggiore libertà di sperimentare, come da sempre capita su Rai2. eppure la prima di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa sulla seconda rete è stata un mezzo flop: la pa

L’ultimo concerto. Motta si ritira dalle scene perché “la verità richiede tempo” : Roma. Sabato sera, Francesco Motta è salito sul palco dell’Auditorium Parco della musica, sala Santa Cecilia – “il posto più bello dove fare musica in Italia” – e ha suonato il suo ultimo concerto. L’aveva annunciato da mesi, l’aveva chiamato “Per l’ultima volta”, aveva scritto che però “per l’ultim

AnChe Zingaretti promuove il voto ai 16enni : “Da sempre favorevole - ora è tempo” : La proposta di allargare il diritto di voto Anche ai 16enni viene accolta positivamente Anche dal Pd, tramite il suo segretario Nicola Zingaretti: "Sono da sempre favorevole al voto ai sedicenni. Bene oggi le parole di Enrico Letta. La passione civile di tante ragazze e tanti ragazzi che incontro tutti i giorni rafforzano questa idea. Ora è tempo”.Continua a leggere

Freccero : "Ascolti Che tempo che fa su Rai2 - buon inizio - programma può crescere ancora" : "È un buon inizio e se davvero si rispettano le tabelle di marcia si può arrivare ad una bella media di share. Sono molto felice, credo che il programma potrà ancora crescere". Lo ha detto il direttore di Rai2 Carlo Freccero a proposito dei risultati di ascolto registrati da Che tempo che fa al debutto su Rai2, ieri (982.000 telespettatori e 5% di share nell'anteprima, 1.907.000 telespettatori e share 8.2% dopo le 21). ...

Prima puntata di 'Che tempo che fa' : da Fazio la Littizzetto scherza su Salvini : Ieri sera Prima puntata di Che tempo che fa: nel corso della trasmissione è rimasto centrale il tema dell'accoglienza, con ospiti come Gino Strada, Michela Murgia e Pier Luigi Bersani. Siparietto anche di Luciana Littizzetto sulla fine del governo tra M5s e Lega, con una divertente imitazione di Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini di Forza Italia. Lo sketch di Luciana Littizzetto Nel corso della Prima puntata di Che tempo che fa, momento ...

A Che tempo che fa Mahmood rivede la sua gaffe all'Eurovision : La nuova puntata di Che tempo che fa, che ha segnato l'inizio della nuova stagione del format condotto da Fabio Fazio in collaborazione con Luciana Littizzetto, ha visto Mahmood apparire in qualità di ospite in studio. Al cantante italo-egiziano, reduce dal successo e il record ottenuti con Soldi, è stato mostrato un rvm contenente le esclusive immagini dei momenti più salienti della sua carriera, come la sua partecipazione all'Eurovision Song ...

Che tempo che fa - lo share di Fabio Fazio alla prima puntata su Rai 2 : le cifre e il confronto con il 2018 : Dura la vita su Rai 2. Per certo più dura rispetto a quando si va in onda su Rai 1. Si sta parlando ovviamente di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio tornato in onda ieri sera, domenica 29 settembre, sul secondo canale dopo le polemiche politiche dello scorso anno. Ed è dura la vita per qu

Luciana Littizzetto a Che tempo che Fa - puntata del 29 settembre 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 29 settembre 2019. Le imitazioni di Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini (VIDEO) Dopo un anno travagliato di critiche Fabio Fazio è riuscito a “salvare” Che Tempo che Fa e si è trasferito da Rai 1 a Rai 2, la rete “giovane” del servizio pubblico. Il programma andrà in onda sempre ogni domenica, con una prima parte, “Che Tempo che Farà” in onda alle ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio seminudo nel cespuglio? Battuta fulminante della Littizzetto : "Che roba sembri" : Ne ha per tutti, Luciana Littizzeto nel corso del suo intervento a Che tempo che fa, alla sua prima puntata della stagione nella nuova collocazione su Rai 2. Ne ha per Matteo Salvini, Luigi Di Maio e ne ha anche per Fabio Fazio. Lo spunto per uno sfottò al conduttore arriva grazie a una fotografia p

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto dileggia Luigi Di Maio : "Sondaggi in picchiata - chiappe in salita" : Che sfottò per Luigi Di Maio. A metterlo a segno ci pensa Luciana Littizzetto, nel corso del suo dialogo con Fabio Fazio nel corso della prima puntata stagionale di Che tempo che fa, in onda su Rai 2. Come al solito, la comica torinese passa in rassegna una serie di fotografie. E lo sfottò al capo p

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto in calze a rete : il siparietto con Fabio Fazio contro Matteo Salvini : siparietto a Che tempo che fa tra Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Nel mirino, ovviamente, c'è Matteo Salvini. Tutto nasce dal peculiare look sfoggiato dalla comica torinese: stivaletti fucsia con tacco alto e calze a rete. Un look davvero insolito, che viene commentato così da Fazio: "Belli, bell

Che tempo che fa - Pier Luigi Bersani sugli elettori della Lega : "Ci sono anche quelli buoni" : Alla prima puntata stagionale di Che tempo che fa in onda su Rai 2, intervistato da Fabio Fazio e in colLegamento telefonico, ecco Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali dato come rientrante nel Pd dopo l'addio di Matteo Renzi (anche se lui smentisce il ritorno "a casa"). E nel corso dell'

Panchina Milan - Giampaolo confermato a tempo : ma siamo sicuri Che il problema sia l’allenatore? : Panchina Milan – Ancora una sconfitta per il Milan. La quarta in 6 partite. Un club blasonato come quello rossonero non può certo avere questi numeri. La Fiorentina ha passeggiato a San Siro, dominando in lungo e in largo trascinata da Chiesa, Ribery e Castrovilli. La Viola ha evidenziato ancor di più i difetti che già si erano visti contro Udinese, Inter e Torino, ma anche nelle risicate vittorie contro Brescia e Verona. Affidarsi ...