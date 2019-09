Migranti | al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 persone a bordo | In un

Migranti - barcone con 5o persone a bordo si rovescia al largo della Libia : Un'imbarcazione che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. Lo ha reso noto l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo. «Le...

Migranti - barcone si capovolge al largo della Libia : oltre 50 persone in mare. E tra Spagna e Marocco naufraga un gommone : sette morti : Il Mediterraneo rischia di inghiottire altre vite e ora è partita la corsa contro il tempo per cercare di salvarle. Un barcone con oltre cinquanta Migranti a bordo si è infatti capovolto al largo della Libia. Nonostante Alarm Phone avesse allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta, come ha denunciato l’organizzazione, nessuno “ha mandato soccorsi”. E intanto più a ovest, sempre nel mare che divide l’Africa del nord ...

Migranti - naufragio al largo del Marocco : 16.00 Nel tentativo di raggiungere l'Europa un gommone è naufragato al largo di Mohammedia, 70 km a sud della capitale del Marocco, Rabat. Recuperati sette cadaveri, mentre tre persone sono state trovate ancora in vita. Nel frattempo continuano le ricerche di altri eventuali occupanti del gommone. E mentre resta inascoltato l' allarme di Alarm Phone per un'imbarcazione in pericolo con 56 persone a bordo, al largo della Libia, in un tweet Unhcr ...

Migranti : arrivata a Lampedusa imbarcazione avvistata al largo dell'isola (2) : (AdnKronos) - A bordo ci sono, come apprende l'Adnkronos, 102 persone, 48 uomini, 48 donne e 6 minori. Verranno trasferiti, dopo lo sbarco all'hotspot dell'isola.

La nave Ocean Viking ha soccorso 48 Migranti al largo della Libia : Ocean Viking, la nave di salvataggio gestita dalle ong MSF e SOS Mediterranee, ha soccorso 48 migranti al largo della Libia, mentre erano in difficoltà a bordo di una barca di legno. Tra loro ci sono anche bambini e neonati.

