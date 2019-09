Loretta Goggi a Domenica In | “Tale e Quale? Non volevo più lavorare”

Domenica In – Terza puntata del 29 settembre 2019 – Stefano De Martino - Maurizio Costanzo - Loretta Goggi tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Terza puntata del 29 settembre 2019 – Stefano De Martino, Maurizio Costanzo, ...

Buon compleanno Silvio Berlusconi - Pierluigi Bersani - Loretta Goggi… : Buon compleanno Silvio Berlusconi, Pierluigi Bersani, Loretta Goggi… …Jerry Lee Lewis, Michele Arnese, Milène Demongeot, Nicola di Bari, Lech Walesa, Marina Lotar, Franco Corleone, Chiara Geronzi, Carmine Russo, Daniel Pedrosa, Andrea Poli, Luciano Tessari, Oscar Massei, Umberto del Basso de Caro, Alessio Sestu, Ilaria Garzaro, Samuel di Carmine, Andrea Rispoli, Adem Ljajic, Raf, Marcello Trotta, Lucrezia Marricchi, Laura Barberis, Alice ...

Loretta Goggi fa una gaffe a Tale e Quale Show : interviene Panariello : Tale e Quale Show: Loretta Goggi commette una gaffe in diretta. interviene Giorgio Panariello Durante la terza puntata di Tale e Quale Show di venerdì 27 settembre Loretta Goggi ha fatto una gaffe in diretta. Dopo l’esibizione di Lidia Schillaci, che questa settimana si è cimentata nei panni di Elisa intonando il celebre brano ‘Gli ostacoli del Cuore’, la storica giurata del varietà del primo canale del servizio pubblico ...

Raffaella Carrà e Loretta Goggi insieme in un campo di golf : Raffaella Carrà e Loretta Goggi sono più amiche che mai, come mostra il settimanale “Chi”, che le immortala in un campo da golf all’Argentario, se la ridono di gusto. Le due primedonne della televisione italiana si sono recentemente rincontrate per le riprese della trasmissione della Carrà “A raccontare comincia tu” e da allora hanno ripreso a frequentarsi come ai vecchi tempi.

Loretta Goggi resta sola in giuria a Tale e Quale. Conti : “Pubblicità!” : Tale e Quale Show 2019, Loretta Goggi rimane sola in giuria: Carlo Conti ride e lancia la pubblicità Momento di piccolo imbarazzo nella prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda oggi, venerdì 13 settembre 2019: dopo aver introdotto Francesco Monte, il padrone di casa Carlo Conti si è rivolto alla giuria ma, inaspettatamente, al momento dell’inquadratura il banco dei giudici è apparso semivuoto, con solo Loretta Goggi ...

Loretta Goggi : «Io - che ho combattuto la tv maschilista - a casa ero una geisha» : L’unione con Gianni Brezza. «Sul lavoro ero piena di responsabilità, nella vita era riposante affidarmi a lui. La Carrà? So di essere l’eterna seconda»