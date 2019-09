Come aggiungere il PIN Parental Control su Prime Video

Come aggiungere luoghi su Apple Mappe : Le Mappe di Apple non sono sicuramente all’altezza di servizi Come Waze e Google Maps, tuttavia, l’azienda di Cupertino, sta annualmente apportando modifiche e miglioramenti in tutto il territorio mondiale, iniziando Come sempre dagli Stati leggi di più...

Come aggiungere widget preferiti su iPad : Una delle novità più importanti di iOS 13, e in particolare di iPadOS, è senza dubbio la possibilità di personalizzare in maniera più accurata la schermata home di iPad. Oltre ad una maggiore quantità di leggi di più...

Come aggiungere widget preferiti su iPad : Una delle novità più importanti di iOS 13, e in particolare di iPadOS, è senza dubbio la possibilità di personalizzare in maniera più accurata la schermata home di iPad. Oltre ad una maggiore quantità di leggi di più...

Come aggiungere effetti ai messaggi di iMessage : Durante il Keynote di presentazione di iOS 5, ormai parecchi anni fa, Apple ha ufficializzato iMessage, la piattaforma di messaggistica istantanea in stile WhatsApp e Telegram. Da allora le sue funzionalità non hanno smesso di leggi di più...