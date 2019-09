Insultò Mattarella dal palco di Pontida | il deputato leghista Comencini indagato per

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Vitoveronese della Lega, èper gli insulti al presidente della Repubblica, Sergio, daldi. L’accusa è di vilipendio al Capo dello Stato.Durante il raduno asi era spinto a dire: “Questo presidente della Repubblica - lo posso dire? - mi fa schifo. È un presidente che se ne frega del 34% degli italiani”. Le frasi dell’esponente del Carroccio hanno spinto il procuratore della Repubblica di Verona, Angela Barbaglio, a inviare per competenza a Bergamo il fascicolo d’indagine. L’inchiesta e’ partita dopo un esposto presentato da Mao Valpiana, esponente del Movimento non violento di Verona., dal canto suo, ha replicato: Certo, ammetto di aver sbagliato i toni, ma rivendico diritto di critica”

