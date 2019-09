Calcio, anticipo Sampdoria-Inter 1-3

A Marassi l'batte 3-1 la Samp e resta in vetta a punteggio pieno. Un'manovriera va in gol al 20'con Sanchez che devia con la schiena un tiro di Sensi. Due minuti dopo doppietta di Sanchez che sfrutta ancora un tentativo di Sensi.Al 46'in dieci:simulazione di Sanchez in area, 2° giallo ed espulsione. La Samp rinfrancata accorcia al 55'con Jankto, ma l'riallunga al 61'con Gagliardini.I doriani tentano di reagire, ma è Lukaku a sfiorare il poker all'86'.Per i nerazzurri sei centri su sei gare.(Di sabato 28 settembre 2019)