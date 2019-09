Azzannato da un cane mentre fa le consegne Fattorino in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Valentina Dardari Il corriere era stato rassicurato dai padrone dell’animale. E invece è stato assalito appena varcato il cancello Brutto pomeriggio di lavoro per unche ieri è statoda un esemplare di American staffordshire terrier. Secondo quanto ricostruito da ilgiorno, l’uomo, uno straniero di 30 anni, ieri pomeriggio, venerdì 27 settembre, stava consegnando alcuni pacchi a Terranova dei Passerini, comune in provincia di Lodi. Quando è arrivato in via Cascinette ed è sceso dal furgone, si è trovato davanti un molosso ad attenderlo dietro al cancello dell’abitazione. Il trentenne, per nulla tranquillo, avrebbe chiesto ai padroni delse non ci fossero problemi a varcare la soglia. Dopo essere stato rassicurato dai proprietari di casa ha deciso di entrare nel cortile per consegnare il pacco. In pochissimi secondi ilgli si è avventato contro e ...

sunvsheeran : stavo passando vicino ad un bar e un cane mi ha azzannato la gamba e pure strappato i jeans che adoravo grazie -