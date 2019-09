Scossa di terremoto sulla costa ligure : avvertita fra Sanremo - Ventimiglia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificata alle ore 12.13 nel Mar ligure, a ridosso della costa occidentale della Liguria.? La Scossa, che ha avuto epicentro a...

This is Us sbarca in chiaro su Tv2000 : 3 buoni motivi per guardare o recuperare la serie con Milo Ventimiglia : This is Us sbarca in chiaro in Italia a tre anni dal debutto americano per la gioia di tutti coloro che non hanno avuto ancora modo di seguire le peripezie, le emozioni e le storie dei Pearson. Non ci sono mostri, né vampiri e nemmeno casi e gialli da risolvere, This is Us è quella che possiamo definire una serie tv "vecchio stampo", i cosiddetti family drama fatti di buoni sentimenti, di storie e di legami che lo rendono quasi unico nel suo ...

A Ventimiglia arrivano le suore scalabriniane in aiuto dei migranti : Fabrizio Tenerelli Le suore hanno organizzato un servizio itinerante, nei prossimi tre mesi, al confine italia francese di Ventimiglia, per portare assistenza ai migranti e per contribuire ai progetti di sostegno organizzati della Diocesi È di nuovo emergenza migranti al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia. I numerosi respingimenti alla frontiera da parte delle autorità transalpine, ma anche i nuovi arrivi ...

A Ventimiglia primo screening contro tumore al seno per dipendenti Comune : Fabrizio Tenerelli Per la prima volta in Liguria, ad ottobre, le dipendenti di un Comune - quello di Ventimiglia - saranno sottoposte a uno screening gratuito contro il tumore al seno, nell'ambito della campagna di prevenzione "Nastro Rosa" della Lilt La parola d’ordine è prevenzione e, in questo caso, il Comune di Ventimiglia è il primo della Liguria e sicuramente uno dei primi in Italia ad avere organizzato uno screening gratuito ...

Ventimiglia - Macron blinda i confini. Poi viene in Italia a pontificare : Non c’è stato neanche quasi il tempo di cambiare governo, che la frontiera italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, è tornata a essere blindata, con decine di migranti che vengono respinti, ogni giorno, dalle autorità transalpine a quelle Italiane, attraverso il valico di Ponte San Luigi, e nugoli di agenti della "police nationale" che tengono sotto assedio la zona di confine. Una situazione talmente tesa da far scrivere al ...

Migranti : Mulè - 'Conte sollevi con Macron problema Ventimiglia' : Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Anche a rischio di mandare di traverso i manicaretti che saranno serviti nella cena di lavoro di stasera con il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Giuseppe Conte dovrebbe raccontare quel che accade alla frontiera di Ventimiglia e pretendere di non essere pre

Migranti : Mulè - ‘Conte sollevi con Macron problema Ventimiglia’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Anche a rischio di mandare di traverso i manicaretti che saranno serviti nella cena di lavoro di stasera con il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Giuseppe Conte dovrebbe raccontare quel che accade alla frontiera di Ventimiglia e pretendere di non essere preso in giro. Dall’inizio di settembre, infatti, la gendarmerie ha ‘battezzato’ l’arrivo del nuovo governo ...

Famiglia di cinghiali devasta le aiuole del centro di Ventimiglia : Fabrizio Tenerelli Cinque cinghiali sono risaliti dal fiume Roya ed hanno devastato diverse aiuole del centro di Ventimiglia, alla ricerca di cibo. Il sindaco ora lancia un appello ai cacciatori: "Liberate i vostri cani", nella speranza che scappino verso la montagna Carmelo è ormai diventato la mascotte di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Lui è un giovane cinghiale, che vive assieme alla propria Famiglia sul greto del fiume ...

Ventimiglia - 23enne stupra un disabile e chiede 400 euro per non pubblicare il video : Un disabile senza fissa dimora è stato violentato in un casolare abbandonato nella campagna di Ventimiglia. Dopo la violenza ha chiesto aiuto alla polizia, che ha arrestato un maghrebino di 23 anni, irregolare in Italia. È accusato di violenza sessuale e anche di tentata estorsione per aver preteso dalla vittima 400 euro per non pubblicare su internet un video di quanto accaduto.Continua a leggere

"Inchino" durante una processione a Ventimiglia. La Diocesi indaga : “Se emergeranno comportamenti non opportuni o peggio degli abusi della liturgia avvenuti all’insaputa di chi celebrava, si adotteranno gli opportuni provvedimenti canonici ”. La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha comunicato di voler intervenire sul caso del presunto ‘inchino’, avvenuto sabato scorso, davanti a Carmelo Palamara durante la processione della Madonna di Polsi a Ventimiglia Alta. Carmelo Palamara è ...

‘Ndrangheta - la Madonna di Polsi si inchina anche a Ventimiglia. Si può e si deve fare qualcosa : Io non mi inchino è il titolo di una canzone scritta da una rock band calabrese tutta al femminile, le Rivoltelle, e racconta il Sud con gli occhi disincantati di chi quel Sud l’ha vissuto sulla propria pelle, grazie alla rilettura dell’esperienza del magistrato Nicola Gratteri, attuale procuratore della Repubblica di Catanzaro. Nel 2016 le Rivoltelle avrebbero dovuto esibirsi in concerto a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro, ma l’evento fu ...

Milo Ventimiglia sarà protagonista della miniserie Evel di USA Network : Milo Ventimiglia sarà protagonista di Evel, una miniserie sullo stuntman Evel KniEvel e sul suo salto allo Snake River Canyon. USA Network ha ordinato la limited series Evel, che si ispira alla storia di Evel KniEvel uno stuntman molto famoso negli Stati Uniti. La serie è prodotta da Universal Content Production con Atlas Entertainment e McG e avrà come protagonista e produttore Milo Ventimiglia che negli ultimi anni abbiamo visto in This Is ...

Omicidio Bologna - bloccata a Ventimiglia fuga del presunto killer : Fabrizio Tenerelli L'uomo, con diversi precedenti, viaggiava su un treno diretto a Grasse, in Costa Azzurra. E fortemente sospettato di essere l'autore dell'Omicidio della compagnia, trovata carbonizzata in un casolare a Bologna Mancavano pochi chilometri per poter finalmente cantare vittoria, ma giunto allo scalo ferroviario internazionale di Ventimiglia, l'inaspettata sorpresa: ad attenderlo c'era la polfer, che ne ha bloccato la ...

Ventimiglia - donna spinta dalle scale : è grave. Fermato il vicino di casa - salvato dal linciaggio : L'uomo avrebbe spinto una donna di 80 anni dalla rampa delle scale causandole un grave trauma cranico e un'emorragia cerebrale. L'intervento dei carabinieri - che l'hanno sottoposto a fermo - l'ha salvato dal linciaggio da parte dei vicini di casa.Continua a leggere