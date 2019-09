Ora anche Facebook nasconde i Like | ma resta la logica del ' ' Mi piace' '

L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliOra display e fotocamera. Disponibili anche gli sfondi e la rinnovata app SMS : I possessori di OnePlus 7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche che migliorano esperienza con il nuovissimo smartphone. OnePlus ha anche rilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di OnePlus 7T sono Disponibili al download. L'articolo L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e ...

Ora anche la società elettrica vende difese dai cyber attacchi : Le reti dell’elettricità sono a rischio attacchi cyber (Getty Images) Roma – La società elettrica israeliana non venderà più solo energia, ma anche cybersecurity. Israel Electric, l’azienda di Stato che dà luce al paese mediorientale, ha lanciato sul mercato una piattaforma di sicurezza informatica, per gestire gli attacchi hacker alle infrastrutture critiche, come centrali e reti elettriche. L’azienda ha già clienti in Brasile e ...

Legge elettOrale : anche il Piemonte chiede il referendum - è la quinta regione : E' stata così raggiunta la quota per chiedere il referendum per l'abrogazione della quota proporzionale

Microsoft - anche gli Hololens per chi lavOra da casa : Nel 2018, gli attori dello smart working, cioè quei lavoratori dipendenti che godono di flessibilità e autonomia nella scelta dell’orario e del luogo di lavoro e che dispongono di strumenti digitali adatti a lavorare in mobilità, avevano raggiunto quota 480mila unità. Un numero destinato a crescere dopo l’approvazione nel 2017 della legge sul lavoro agile, espressione italica per definire appunto lo smart working. La possibilità, quindi, di ...

Volley - l’Italia si è dimenticata come si vince. Ultimo titolo nel 2005 - ma Ora anche il podio sta diventando tabù : Quattordici anni senza vincere a livello internazionale: il digiuno più lungo della storia per la nostra pallavolo da quando questa disciplina si è iniziata a praticare a certi livelli nel nostro Paese. L’Italia non riesce più a imporsi e a conquistare dei trofei, l’Ultimo sigillo è arrivato agli Europei 2005 poi la medaglia d’oro è stata un tabù: due argenti agli Europei, un bronzo e un argento alle Olimpiadi, nulla totale in ...

Sky Q è Ora disponibile anche per i clienti via fibra : Il servizio proposto da Sky da sempre ha l’innovazione tra i suoi punti di forza e il processo continua. Dopo il lancio di Sky Q via satellite, arriva Sky Q anche con la tua fibra di casa. La pay Tv si prefigge l’obiettivo di offrire i migliori contenuti e il massimo dell’esperienza di visione, con […] L'articolo Sky Q è ora disponibile anche per i clienti via fibra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Costacurta : 'Forse Juve sull'aspetto difensivo ha lavOrato poco - anche su palle inattive' : Uno dei problemi riscontrati dalla Juventus è sicuramente il modo di difendere: in particolar modo lo si è notato nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, quando nonostante due gol di vantaggio i bianconeri hanno subito la rimonta della squadra di Simeone subendo due gol su palle inattive. Altri problemi si sono visti contro l'Hellas, in questo caso subendo molto l'iniziativa della squadra veronese. A tal riguardo, a Sky Sport, ha ...

Giancarlo Magalli nella lista dei vip “superdotati” di Novella 2000 : “Bassino ma maggiOrato”. E c’è anche il volto del Tg1 Francesco Giorgino : Cosa accomuna l’ex gieffino Ignazio Moser (figlio del celebre ciclista Francesco) e la stella del calcio internazionale Cristiano Ronaldo? Ci pensa il settimanale Novella 2000 a svelare l’enigma con una doverosa precisazione iniziale: “Se siete troppo bon ton non leggete questo articolo, parla di ciò che tutti guardano ma nessuno lo dice, eppure le dimensioni contano. E a volta ci sono quando meno te l’aspetti”. E’ tutto ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Non vedo l’Ora di salire in macchina e capire sa saremo forti anche a Sochi” : Charles Leclerc è pronto a trasformare l’arrabbiatura del GP di Singapore di F1 in energia positiva in vista del prossimo round del Mondiale 2019 in Russia. Quel secondo posto, alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (compagno di squadra), non è piaciuto al monegasco. Sul circuito di Sochi l’occasione di rifarsi. La Ferrari però non ha mai vinto sull’asfalto russo e il prossimo circuito è da considerarsi il feudo Mercedes per ...

FiOramonti : "Per il Miur un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile". C'è anche Vandana Shiva : Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione per "potenziare la didattica scolastica con un'impronta ecologista". +Europa polemizza: scelta inquietante

FiOravanti : "Per il Miur un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile". C'è anche Vandana Shiva : Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione per "potenziare la didattica scolastica con un'impronta ecologista". +Europa polemizza: scelta inquietante

Figc - Master allenatori : tra gli abilitati anche Rivera - Cerezo e CamOranesi : Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della Figc i nuovi ‘allenatori professionisti di prima categoria’. In attesa del nuovo corso che partirà lunedì prossimo, 30 settembre, l’edizione appena conclusa del ‘Master’ ha visto a Coverciano molti nomi illustri del calcio italiano e internazionale. Si tratta di tecnici che hanno ottenuto un titolo che permetterà loro di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai ...

Rita Dalla Chiesa : "La D'Urso non si è inventata niente. Anche io lavOravo sempre. Mi batterò per Milano Capitale" : Quando si incontra una come Rita Dalla Chiesa, è come incontrare un amico di famiglia o un parente: è come se la si conoscesse da sempre. Personaggio storico della tv privata e generalista, è entrata e continua ad entrare da trent’anni nelle case degli italiani con quel garbo che la contraddistingue, amplificato da un tono di voce che è sempre rassicurante Anche quelle volte in cui – come tutti - ce ...

Probabili formazioni Serie A - 5^ giornata : Sarri cambia ancOra - nell’Inter tocca a Sanchez : Probabili formazioni Serie A 5^ giornata – Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Si parte con i due anticipi del martedì: Verona-Udinese e Brescia-Juventus. Grande attesa per il debutto di Balotelli. Ricchissimo il programma del mercoledì, che verrà aperto da Roma-Atalanta alle 19. Il piatto forte delle 21 è Inter-Lazio, ma si giocano anche Fiorentina-Sampdoria e Napoli-Cagliari. Chiude Torino-Milan, ...