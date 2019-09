La giustificazione “per sciopero globale” è una buona idea?

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Qualche giorno fa Lorenzo Fioramonti, ministro dell’Istruzione del governo Conte bis, ha inviato una circolare al tutte le scuole d’Italia: vanno giustificate le assenze degli studenti che partecipano ai Climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È la prima volta che un ministro invita i dirigenti a considerare una assenza perdegli studenti come giustificata a priori. Una decisione che ha suscitato elogi e perplessità nei docenti e nei commentatori. Il contenuto della manifestazione è indubbiamente sacrosanto: come ricorda il Guardian, chi è privato del diritto di voto – in questo caso per ragioni di età – non ha altra scelta se non tentare di esercitare la sua influenza circa le politiche ambientali fuori e lontano dalla cabina elettorale. Gli adulti fanno le loro scelte politiche durante ...

MaxMiglietta2 : RT @PatriziaRametta: MA IL MINISTRO #Fioramonti AUTORIZZERA' CON LA STESSA AUTOREVOLEZZA LA GIUSTIFICAZIONE IN CASO SI VOGLIA MANIFESTARE I… - VittorioCurro : RT @PatriziaRametta: MA IL MINISTRO #Fioramonti AUTORIZZERA' CON LA STESSA AUTOREVOLEZZA LA GIUSTIFICAZIONE IN CASO SI VOGLIA MANIFESTARE I… - novellarese : RT @francescatotolo: Per il #governogiallorosso, sembra che la sicurezza delle nostre città non sia una priorità. Si preferisce parlare di… -