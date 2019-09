Addio a BoJack Horseman | il trailer e le date d’uscita della sesta ed ultima stagione

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019): la fortunata serie d'animazione targata Netflix sta per tornare per quella che sarà la sua. L'annuncio arriva direttamente dalla piattaforma di streaming per soddisfare l'appetito dei fan che a gran voce chiedevano il ritorno del cavallo più famoso di Hollywoo. Netflix ha annunciato con unledi quelli che saranno gli ultimi episodiserie. Un po' a sorpresa, la piattaforma ha deciso di dividere ladello show in due parti separate. La prima arriverà il prossimo 25 ottobre, mese in cui la serie ha solitamente fatto la sua comparsa su Netflix negli ultimi anni; la seconda, invece, non comparirà nel catalogo degli abbonati prima del 31 gennaio del prossimo anno. Il motivo di tale decisione può stare nel tentativo di sfruttare più a lungo possibile la fedeltà (e l'abbonamento) degli appassionati ...

