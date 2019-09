X Factor 13 | I Keemosabe cantano Roma Stasera e vanno direttamente ai Bootcamp

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 26 settembre 2019) X13 i” di Motta. Ottengono quattro si eaiVIDEO E’ in onda la terza puntata delle audition di X13, l’ultima prima deiche andranno in onda settimana prossima su Sky Uno e TV8. Nella puntata di oggi si sono presentati iche significa “fratelli da una madre diversa”. Il gruppo vive in una baita nel bosco. Il gruppo ottiene quattro si e si qualificaaisenza passare dalla pre-selezione. Ecco i commenti dei giudici: Samuel: “Portare il pezzo di un grande artista non è facile ma ci siete riusciti” Sfera Ebbasta: “Siete stati potentissimi, potenza allo stato puro” Malika: “A tempo, intonati, tutti insieme, grazie… grazie” Mara Maionchi: “Non c’è dubbio che siete molto molto ...

