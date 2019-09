L' uscita su console di Baldur' s Gate 1 e 2 | Planescape | Torment e Icewind Dale è stata

Eastshade : l'open world di esplorazione che ci farà vestire i panni di un pittore viaggiatore ha una data di uscita per console : L'isola di Eastshade attende di essere esplorata da un pittore viaggiatore, un ruolo che i giocatori assumeranno a ottobre in questo ispirato titolo. Eastshade è un gioco open world con particolare attenzione all'esplorazione e verrà pubblicato il 21 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One.Lo sviluppatore Eastshade Studio ha anche condiviso un nuovissimo trailer, in occasione dell'annuncio, che potete vedere più in basso.Eastshade ha debuttato su ...

Le versioni console di Close to the Sun hanno una data di uscita : Il publisher Wired Productions e lo studio italiano Storm in a Teacup sono orgogliosi di annunciare che l'horror in prima persona Close to the Sun sarà dìsponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 29 ottobre, insieme a una Limited Collector's Edition.Riportiamo di seguito il trailer di lancio seguito dal comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Leggi altro...