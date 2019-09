Lele Mora | la scoperta durante l’intervista | “Sì | il mio cancro è maligno ed è situato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumoreo meno“. Così dicela sua intervista a Libero giustificando, con gli occhi lucidi, il suo telefono che continua a suonare. Al suo fianco c’è il cantante Marco Carta, a processo con l’accusa di furto di magliette alla Rinascente di Milano, di è agente. Ad un certo punto, sempre mentre si trova a colloquio con l’intervistatrice, arriva la fatidica chiamata del medico con il verdetto: “Sì, iled ètra i polmoni ed i reni“, rivela l’ex agente dei vip. “Adesso farò quel che c’è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”, aggiunge. Prima della terribileaveva ricordato i 407 giorni trascorsi in carcere, in ...

