Lecce | studente morì a scuola cadendo | condannata la preside

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) È stataa otto mesi di reclusione, per omicidio colposo in concorso, la, Giovanna Caretto, 58enne di Surbo (in provincia di), della succursale del liceo "Cosimo De Giorgi" diper la morte di Andrea De Gabriele. Si tratta di un alunno che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, originario di Campi Salentina (Comune in provincia di Brindisi), che l'8 gennaio del 2014precipitando da un lucernario dellanel tentativo di recuperare il suo giubbotto. La tragedia accadde alla fine dell'ora di educazione fisica poco prima dell'uscita da. La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare Carlo Cazzella.Erano quasi le 13 e Andrea si era attardato ad uscire per recuperare il suo giubbotto finito, appunto, nel lucernario recintato. La grata, su cui era il ragazzo mentre recuperava la giacca, cedette. Dopo un volo di dieci metri, lo ...

LaGazzettaWeb : Surbo, studente morì cadendo da lucernario: condannata preside -