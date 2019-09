Flames fill the sky as immense mass of black smoke rises over Normandy during blaze at chemical plant in ...

Bergoglio ai gesuiti africani : "Il Papa è molto assediato" : Giuseppe Aloisi Sono emersi i contenuti del dialogo tra il Papa e i gesuiti del Mozambico. Jorge Mario Bergoglio si è detto "tentato" e "molto assediato". E il Santo Padre ha rimarcato la necessità che la Chiesa preghi per lui Papa Francesco ha dichiarato di essere "molto assediato". Ogni volta che il vertice della Chiesa cattolica compie una visita apostolica, questi tiene un colloquio privato con i gesuiti della nazione in cui si ...

“Aldro vive con noi” - la coreografia dei tifosi della Spal in memoria di Federico Aldrovandi. Il padre Lino : “Che emozione” : “Federico non c’è più. E’ la cruda realtà che rivedo attraverso un’immagine orribile che mai nessun genitore vorrebbe vedere. Quell’immagine terribile fummo costretti a renderla pubblica a quei tempi, dall’inerzia di tante cose. Ma poi una piccola strada verso una piccola giustizia si aprì. Una cosa è certa, Federico non morì di malore, ma di ben altro. Fu ucciso senza una ragione. Anche se di ragioni per uccidere non potranno ...

Google Chrome si rinnova in tutte le versioni - sarà più facile da usare : In autunno Google rifarà il look al broswer Chrome, sia nella versione per computer desktop sia per quella mobile. Le novità sono moltissime, e quasi tutte di carattere pratico, volte a migliorare l’esperienza utente. Dato che spesso un’immagine vale più di mille parole, per ogni novità riportiamo un video esplicativo ufficiale. Partiamo con gli utenti di smartphone Android, che spesso “litigano” per capire quali e ...

Francesca Fialdini - svelato perché indossa sempre le stesse scarpe : Francesca Fialdini svela il suo segreto e confessa perché indossa sempre le stesse scarpe. La conduttrice ha conquistato la domenica pomeriggio con il nuovo programma A ruota libera che è già un successo. Su Instagram e Facebook in tanti si sono complimentati con lei per la sua eleganza e bravura. Fra i tanti commenti positivi anche quelli di chi, molto incuriosito dal look della Fialdini, si chiede perché indossa sempre le stesse calzature. La ...

Vaccinazione - come proteggersi dal virus dell’influenza : La Vaccinazione è una misura chiave, pur se non l’unica, per la prevenzione dell’influenza. Esistono diversi vaccini che possono essere somministrati, sulla base dei consigli del medico, considerando sia l’età che le condizioni generali di salute della persona. Vaccino trivalente e quadrivalente Al vaccino trivalente, che protegge nei confronti dei tre dei quattro ceppi virali attesi, si è unito da qualche tempo anche il vaccino quadrivalente, ...

Furti in casa senza scasso - ladri fotografavano le chiavi e agivano indisturbati : 12 arresti : La banda seguiva la vittima prescelta per giorni trovando il momento giusto per fotografare con precisione le chiavi di casa del malcapitato e riprodurle fedelmente in modo da agire indisturbati quando la vittima non era presente nelle'abitazione. Al gruppo attribuiti decine di Furti in Puglia.Continua a leggere

È morto il presidente - “si è spento tra l’affetto dei suoi cari”. Politica in lutto : Jacques Chirac, l’ex presidente della Repubblica francese, è morto. Lo hanno riferito fonti della famiglia. presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla Politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso ...

“È fidanzata con lui”. Maria Elena Boschi - spifferata pazzesca. Spunta il nome (pesante) : è un politico in vista : Maria Elena Boschi, fresca di addio al Partito Democratico e passaggio a Italia Viva di Matteo Renzi, ma soprattutto fresca di nomina a capogruppo alla Camera della nuova formazione politica, torna a far parlare di sé. Ma non per la politica. La Boschi è la protagonista di un gossip rilanciato in poche righe dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. In questi anni il gossip si è appassionato alla vita privata della politica ...

Maltempo Napoli : allagamenti nella zona orientale - traffico in tilt : L’ondata di Maltempo che ha investito Napoli nella notte ha provocato vasti allagamenti nella zona orientale: molte vie di collegamento, nella zona tra Centro direzionale e via Stadera, sono state invase dall’acqua, con pesanti ripercussioni sul traffico. Situazione critica per la viabilità in particolare nella zona flegrea: a Pozzuoli alta, ad esempio, fiumi di acqua e una valanga di fango si sono riversati in strada. In località ...

Temptation Island Vip 2 - Nathaly Caldonazzo : "Per me Andrea è morto" : Le parole durissime dell'attrice romana rivolte al suo ex fidanzato, ora felicemente insieme alla tentatrice Zoe.

L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

La storia di Overland e del fan dislessico che ha aperto gli occhi agli sviluppatori : "Voglio giocare al vostro titolo, questo è esattamente il mio genere ma non posso giocarci. Non riesco a leggere nulla sullo schermo a causa della mia dislessia. Le parole sono semplicemente frustranti".Immaginate di essere cofondatrice e CEO del team indie di Finji e di ascoltare queste parole di un fan durante la dimostrazione di una demo al PAX East del vostro ultimo progetto, Overland. Come reagireste di fronte alla confessione di un solo ...

Conosciamo meglio l’effetto bokeh su Huawei : istruzioni per l’uso : Ci sono alcuni punti di forza del proprio smartphone Huawei evidentemente ignorati dagli stessi possessori del device. Lo si percepisce facilmente all'interno delle community di settore, come nel caso di un plus specifico, vale a dire il cosiddetto effetto "bokeh". Si tratta di un valore aggiunto della fotocamera, tramite il quale si potranno scattare foto con il soggetto in primo piano ripreso nel dettaglio, e lo sfondo sfuocato per mettere in ...

Stidda - blitz contro la mafia di Gela - in 500 pronti a una nuova guerra : Stidda, blitz della polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta. Disarticolata l'organizzazione mafiosa della 'Stidda'. In carcere capi e gregari