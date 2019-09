Simona Tagli a Mattino 5 | Si può vivere e amare senza fare sess0 video

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019), ospite, oggi, a5, nel talk dedicato alle coppie bianche che decidono di mettere da parte il sesso, ha raccontato la propria esperienza. La showgirl, infatti, ha raccontato la propria esperienza di castità che, ormai, dura, da dieci anni: Si puòsesso. Si parla di sesso e amore quando si trova un equilibrio. Ho fatto un voto, lo scioglierò quando troverò una persona che mi intrighi. E' anche difficile, quando entri in dinamiche di sublimazione,un viaggio dentro costruttivo. In questi anni, le priorità erano altre. Adesso sono rinata ragazzina. Nell'interiorità, ti rendi conto che la quotidianità sono cose preziosissime. Scrivermi in palestra è stata una cosa bellissima. Mi sono presa cura di me dopo 14 anni.: 'Sono casta da dieci anni'. Flavia Vento: 'Mi stai ...

