L' Inter di Conte inarrestabile | piegata anche la Lazio | 1-0 Crollo Napoli col Cagliari

Inter-Lazio - pensieri ai due tecnici : Conte coi piedi per terra - Inzaghi non ci sta : La sfida tra Inter e Lazio è appannaggio dei nerazzurri, a cui basta una rete di D’Ambrosio per vincere la quinta partita in altrettante gare e rimanere a punteggio pieno. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Conte ed Inzaghi. Conte – “Una vittoria pesante, contro una squadra molto molto forte e ben allenata da Simone Inzaghi. E oggi si è visto, hanno cambiato tanto rispetto al Parma ...

Inter-Lazio - Conte mostra i muscoli : “vittoria pesante - la mentalità cresce. Scudetto? Dico che…” : L’allenatore nerazzurro si gode il successo ottenuto sulla Lazio, che gli permette di difendere il primato in classifica davanti alla Juventus Serata speciale per Antonio Conte e per l‘Inter, che stende la Lazio e centra in quinto successo in altrettante partite, riportandosi in vetta alla classifica davanti alla Juventus. Massimo Paolone/LaPresse Una vittoria voluta e conquistata dagli uomini dell’allenatore nerazzurro, ...

Inter inarrestabile - pokerissimo Conte contro la Lazio! Che flop il Napoli - al San Paolo passa il Cagliari : Quinta vittoria in cinque partite per l’Inter, che a San Siro stende la Lazio con il colpo di testa di D’Ambrosio e torna in testa alla classifica. Malissimo il Napoli, che perde in casa contro il Cagliari Serata piena di sorprese in Serie A, la più clamorosa arriva da Napoli dove il Cagliari sorprende gli azzurri e si porta via i tre punti con una prestazione davvero impeccabile. Cafaro/LaPresse Una battuta d’arresto ...

Formazioni ufficiali Inter-Lazio : esclusione eccellente per Conte : Formazioni ufficiali Inter-Lazio – I nerazzurri per continuare sulla scia di vittorie di questo ottimo inizio, i biancocelesti per cercare la continuità dopo la vittoria contro il Parma che aveva fatto seguito ad una settimana non proprio tranquilla. Questi gli obiettivi di Inter e Lazio per la sfida di San Siro. Le scelte definitive dei due tecnici, Antonio Conte e Simone Inzaghi, sui 22 da mandare in campo, tutto pronto per la ...

Probabili formazioni Inter-Lazio : dubbi davanti per Conte e Inzaghi : Probabili formazioni Inter-Lazio – La capolista nerazzurra, a punteggio pieno, cerca il quinto squillo consecutivo dopo l’entusiasmo per la vittoria nel derby. Ma Antonio Conte è alla quarta partita in dieci giorni e potrebbe far rifiatare qualcuno. Come ad esempio Lukaku, che si porta ancora dietro qualche problemino alla schiena. Il tecnico dell’Inter scioglierà i dubbi solo all’ultimo, ma se il belga non dovesse ...

Inter - Conte sulla corsa scudetto : “Non sottovalutate il Napoli - vi dico perché…” : Conte sulla corsa scudetto Antonio Conte tecnico dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco quanto ha detto anche per la corsa allo scudetto: “E’ un percorso lungo per lo scudetto. Dovremo essere bravi a rialzarci. Vedo troppo proclami dopo quattro giornati. Ho l’esperienza giusta per dire che tutto questo viene fatto ad arte per darci qualche bella saccagnata ...

Inter - Conte show : “Razzismo? Alcuni giornalisti alimentano odio - da mandare via a calci in culo” : Campo e non solo. Conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. I nerazzurri ospitano domani a San Siro la Lazio. “Si parla di combattere il razzismo, ma poi ti ritrovi articoli di qualcuno dove si parla della futura partita tra Inter e Juventus, si dice che verrò ricoperto dagli insulti dei tifosi juventini. Chi scrive e chi parla dovrebbe avere più senso di coscienza, dovrebbe pensare a cosa provoca ...

Inter-Lazio - Conte sicuro : “se ci esaltiamo non abbiamo capito niente. Sanchez? Non accontento nessuno” : L’allenatore nerazzurro ha parlato della partita con la Lazio, chiedendo ai propri di giocatori di dimenticare il derby per evitare brutte sorprese Il derby da dimenticare, concentrandosi immediatamente sulla sfida con la Lazio, altro match complicato sul cammino dell’Inter. Antonio Conte vuole tenere tutti i propri giocatori sulle spine, affidandosi a coloro che gli regalano ampie garanzie in questo momento. Lapresse Per gli ...

Inter-Lazio - Inzaghi in conferenza : “Immobile si è scusato ed è tutto chiarito. Conte? Può competere per lo scudetto” : L’allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa il match con l’Inter, in programma domani sera a San Siro Inter-Lazio si candida ad essere il big match della quinta giornata di Serie A, in programma domani sera nella splendida cornice di San Siro. Una partita aperta ad ogni risultato, con due squadre pronte a darci dentro per portare a casa i tre punti. ALFREDO FALCONE/LaPresse Simone Inzaghi non ha nessuna ...

Conte : 'Do tutto per l’Inter e resterò tifoso anche quando me ne andrò' : Ha già fatto ricredere i tanti tifosi dell'Inter che si erano schierati contro la società per averlo scelto come tecnico nerazzurro, grazie ad importanti risultati soprattutto in campionato, creando un senso di appartenenza che ha da sempre caratterizzato il suo modo di lavorare: parliamo ovviamente di Antonio Conte, il nuovo tecnico dell'Inter ha raccolto quattro vittorie in campionato su altrettante partite, con l'unica delusione del pareggio ...

Inter - senti Julio Cesar : “è ora di pronunciare di nuovo la parola scudetto. Conte? E’ un vincente” : L’ex portiere dell’Inter ha parlato dell’avvio di campionato della squadra di Antonio Conte, esprimendo il proprio giudizio Un avvio di stagione scintillante, quattro vittorie in altrettante partite e primo posto solitario in classifica. L’Inter ha vinto anche il derby, stendendo il Milan senza problemi e proseguendo la sua marcia, cancellando così anche il mezzo passo falso in Champions League. Lapresse Tutto ...